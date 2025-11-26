https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/nasa-antarktikadaki-ozon-deligi-33-yilin-en-kucuk-seviyelerinde-olculdu-1101314286.html

NASA: Antarktika’daki ozon deliği 33 yılın en küçük seviyelerinde ölçüldü

NASA ve NOAA, Antarktika üzerindeki ozon deliğinin 2025'te son 33 yılın en küçük beşinci seviyesinde kaydedildiğini açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Antarktika üzerindeki ozon tabakasında bu yıl önemli bir iyileşme olduğunu duyurdu. NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) ortak açıklamasına göre 2025’te ölçülen ozon deliği, 1992’den bu yana kaydedilen en küçük 5. seviye olarak kayıtlara geçti.Açıklamada, ozon deliğinin uzun yıllardır uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılan kimyasallar sayesinde kademeli bir iyileşme gösterdiği vurgulandı. Bilim insanları, bu trendin yüzyılın sonlarına doğru tabakanın büyük ölçüde toparlanmasına işaret ettiğini belirtti.Her yıl ozon tabakasının en fazla inceldiği dönem olan 7 Eylül–13 Ekim arasında yapılan ölçümlerde, deliğin bir günde ulaştığı en geniş alanın yaklaşık 23 milyon kilometrekare olduğu belirtildi. Bu seviyenin, 2006’da kaydedilen ve 26 milyon kilometrekareye ulaşarak rekor kıran genişlikten yaklaşık yüzde 30 daha küçük olduğu kaydedildi.NASA ve NOAA uzmanları, 2025 sonuçlarının özellikle Montreal Protokolü kapsamında kademeli olarak yasaklanan ozon inceltici kimyasalların etkisini ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bu yılki veriler, küresel koordinasyonun atmosferdeki tahribatı tersine çevirmede ne kadar etkili olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

