Dünya resmen yön değiştiriyor: Ekseni 80 santimetre kaydı
Jeofizikçiler, 1993-2010 yılları arasında aşırı tüketilen 2.150 gigaton yeraltı suyunun, Dünya’nın dönme eksenini yaklaşık 80 cm (31,5 inç) değiştirdiğini... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Bilim dünyası, iklim değişikliğinin etkilerini incelerken, şimdi de insan faaliyetlerinin gezegenin fiziksel dengesi üzerinde yarattığı şok edici bir etkiyle yüzleşiyor. Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo ve ekibinin yaptığı yeni araştırma, son 17 yılda gerçekleşen yeraltı suyu tüketiminin, Dünya’nın dönme ekseninin yerini belirgin bir şekilde değiştirdiğini ortaya koydu.2.150 gigaton su, 80 cm kayma yarattıAraştırmaya göre, 1993-2010 yılları arasında tarım, endüstri ve günlük yaşam için 2.150 gigaton devasa su kütlesi, yeraltından çekildi ve büyük oranda okyanuslara karıştı. Seo, bu kütle hareketini bir topacın üzerine küçük bir ağırlık eklemeye benzeterek, suyun yer değiştirmesiyle Dünya’nın farklı dönmeye başladığını açıkladı. Hesaplamalar, bu devasa su transferinin, gezegenin dönüş eksenini yaklaşık 80 santimetre kadar değiştirdiğini net bir şekilde gösterdi.Bu devasa su kaybı, yalnızca ekseni oynatmakla kalmadı; aynı zamanda okyanus seviyesinin yükselmesine de 0,24 inçlik ek bir katkıda bulundu.Eksen kaymasını tetikleyen kritik bölgelerYapılan analizler, su kütlesinin gezegen üzerindeki değişiminin rastgele olmadığını gösteriyor. Özellikle orta enlemlerde yoğunlaşan yeraltı suyu tüketimi, eksen kaymasını en çok etkileyen faktör olarak belirlendi.En Riskli Bölgeler ve Etkileri:Bu bölgelerdeki yoğun insan faaliyeti, gezegenin dönüş ekseninde belirgin bir değişikliğe yol açtı.Geri döndürülemez kayma: Uzun vadeli sonuçlarBilim insanları, Dünya’nın eksenindeki bu değişimin tamamen geri alınamayacağı konusunda uyarıyor. Ancak küresel su yönetimi politikalarının iyileştirilmesi, kaymanın hızının azaltılmasında etkili olabilir. Kısa vadede günlük yaşama doğrudan etkisi olmasa da, bu kaymanın iklim modelleri, deniz seviyesi değişimleri ve genel su döngüsü üzerinde uzun vadeli ve önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.Araştırmanın başyazarı Ki-Weon Seo, bu bulguların bilimsel öneminden memnuniyet duyduğunu, ancak bir Dünya sakini olarak endişe verici olduğunu ifade etti.
Bilim dünyası, iklim değişikliğinin etkilerini incelerken, şimdi de insan faaliyetlerinin gezegenin fiziksel dengesi üzerinde yarattığı şok edici bir etkiyle yüzleşiyor. Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo ve ekibinin yaptığı yeni araştırma, son 17 yılda gerçekleşen yeraltı suyu tüketiminin, Dünya’nın dönme ekseninin yerini belirgin bir şekilde değiştirdiğini ortaya koydu.
2.150 gigaton su, 80 cm kayma yarattı
Araştırmaya göre, 1993-2010
yılları arasında tarım, endüstri ve günlük yaşam için 2.150 gigaton
devasa su kütlesi, yeraltından çekildi ve büyük oranda okyanuslara
karıştı. Seo, bu kütle hareketini bir topacın üzerine küçük bir ağırlık eklemeye
benzeterek, suyun yer değiştirmesiyle Dünya’nın farklı dönmeye başladığını
açıkladı. Hesaplamalar, bu devasa su transferinin, gezegenin dönüş eksenini yaklaşık 80 santimetre
kadar değiştirdiğini net bir şekilde gösterdi.
Bu devasa su kaybı, yalnızca ekseni oynatmakla kalmadı; aynı zamanda okyanus seviyesinin yükselmesine de 0,24 inçlik ek bir katkıda bulundu.
Eksen kaymasını tetikleyen kritik bölgeler
Yapılan analizler, su kütlesinin gezegen üzerindeki değişiminin rastgele olmadığını gösteriyor. Özellikle orta enlemlerde yoğunlaşan yeraltı suyu tüketimi, eksen kaymasını en çok etkileyen faktör olarak belirlendi.
En Riskli Bölgeler ve Etkileri:
Batı Kuzey Amerika:
Yoğun tarımsal sulama nedeniyle su kütlesinin büyük ölçüde kaybolduğu alanlar.
Kuzeybatı Hindistan:
Bölgedeki aşırı yeraltı suyu tüketimi
, küresel dengeyi bozacak kadar kritik bir etki yarattı.
Bu bölgelerdeki yoğun insan faaliyeti, gezegenin dönüş ekseninde belirgin bir değişikliğe yol açtı.
Geri döndürülemez kayma: Uzun vadeli sonuçlar
Bilim
insanları, Dünya’nın eksenindeki bu değişimin tamamen geri alınamayacağı
konusunda uyarıyor. Ancak küresel su yönetimi
politikalarının iyileştirilmesi, kaymanın hızının azaltılmasında etkili olabilir. Kısa vadede günlük yaşama doğrudan etkisi olmasa da, bu kaymanın iklim modelleri
, deniz seviyesi değişimleri
ve genel su döngüsü
üzerinde uzun vadeli ve önemli sonuçlar
doğurması bekleniyor.
Araştırmanın başyazarı Ki-Weon Seo, bu bulguların bilimsel öneminden memnuniyet duyduğunu, ancak bir Dünya sakini olarak endişe verici olduğunu ifade etti.