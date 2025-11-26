https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gizli-tehlike-gunluk-hayatta-kullandigimiz-168-kimyasal-bagirsak-sagligini-tehdit-ediyor-1101314634.html
Gizli tehlike: Günlük hayatta kullandığımız 168 kimyasal bağırsak sağlığını tehdit ediyor
Gizli tehlike: Günlük hayatta kullandığımız 168 kimyasal bağırsak sağlığını tehdit ediyor
Yapılan araştırmaya göre gündelik olarak kullandığımız ve maruz kaldığımız 168 kimyasalın bağırsak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.
Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bağırsak sağlığımızı tehdit eden kimyasalları ortaya çıkardı. Laboratuvar testlerinde bin 76 kimyasal incelendi ve 168'inin sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini engellediği belirlendi.Araştırmacılar, 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'lar da dahil olmak üzere birçok kimyasalın bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini açıkladı. Bu kimyasalların gıda, su ve çevresel maruziyet yoluyla vücudumuza girdiği ifade edildi.Sonsuz kimyasallar: PFAS'larPFAS'lar, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen ve doğada yüzyıllarca bozulmadan kalabilen insan yapımı kimyasallardır. Teflon tavalardan leke tutmaz yüzeylere, su geçirmez giysilerden gıda ambalajlarına kadar birçok üründe kullanılırlar. Bu kimyasalların vücudumuzda birikerek bağırsak sağlığı dahil birçok organa zarar verdiği ifade edildi.En riskli kimyasallar açıklandıZararlı bulunan kimyasallar arasında tarımda kullanılan böcek ilaçları ve herbisitler, plastik üretiminde kullanılan endüstriyel kimyasallar ile alev geciktiriciler yer alıyor. Araştırmanın yazarlarından Indra Roux, "Bazı kimyasalların bu kadar güçlü etkileri olması bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.Antibiyotik direncini tetikleyebilirLaboratuvar testlerinde, bakterilerin belirli kimyasal kirleticilerden kaçınmak için mutasyona geçirdiğini ve bazılarının antibiyotiklere dirençli hale geldiği gözlemlendi. Araştırmacılar, bu durumun insan bağırsağında da gerçekleşmesi halinde enfeksiyonların tedavisinin zorlaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.Uzmanlar, meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkama, evde pestisit kullanımından kaçınma gibi önlemlerle kimyasal maruziyetini azaltmayı öneriyor. Çalışma, Nature Microbiology dergisinde yayımlandı.
