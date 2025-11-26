https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gizli-tehlike-gunluk-hayatta-kullandigimiz-168-kimyasal-bagirsak-sagligini-tehdit-ediyor-1101314634.html

Gizli tehlike: Günlük hayatta kullandığımız 168 kimyasal bağırsak sağlığını tehdit ediyor

Gizli tehlike: Günlük hayatta kullandığımız 168 kimyasal bağırsak sağlığını tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Yapılan araştırmaya göre gündelik olarak kullandığımız ve maruz kaldığımız 168 kimyasalın bağırsak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

2025-11-26T17:50+0300

2025-11-26T17:50+0300

2025-11-26T17:50+0300

sağlik

cambridge üniversitesi

araştırma

bağırsak

enfeksiyon

bakteriyel enfeksiyon

pestisit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094334209_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_5180be0efa6b2b956711f74b97e5e97d.jpg

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bağırsak sağlığımızı tehdit eden kimyasalları ortaya çıkardı. Laboratuvar testlerinde bin 76 kimyasal incelendi ve 168'inin sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini engellediği belirlendi.Araştırmacılar, 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'lar da dahil olmak üzere birçok kimyasalın bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini açıkladı. Bu kimyasalların gıda, su ve çevresel maruziyet yoluyla vücudumuza girdiği ifade edildi.Sonsuz kimyasallar: PFAS'larPFAS'lar, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen ve doğada yüzyıllarca bozulmadan kalabilen insan yapımı kimyasallardır. Teflon tavalardan leke tutmaz yüzeylere, su geçirmez giysilerden gıda ambalajlarına kadar birçok üründe kullanılırlar. Bu kimyasalların vücudumuzda birikerek bağırsak sağlığı dahil birçok organa zarar verdiği ifade edildi.En riskli kimyasallar açıklandıZararlı bulunan kimyasallar arasında tarımda kullanılan böcek ilaçları ve herbisitler, plastik üretiminde kullanılan endüstriyel kimyasallar ile alev geciktiriciler yer alıyor. Araştırmanın yazarlarından Indra Roux, "Bazı kimyasalların bu kadar güçlü etkileri olması bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.Antibiyotik direncini tetikleyebilirLaboratuvar testlerinde, bakterilerin belirli kimyasal kirleticilerden kaçınmak için mutasyona geçirdiğini ve bazılarının antibiyotiklere dirençli hale geldiği gözlemlendi. Araştırmacılar, bu durumun insan bağırsağında da gerçekleşmesi halinde enfeksiyonların tedavisinin zorlaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.Uzmanlar, meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkama, evde pestisit kullanımından kaçınma gibi önlemlerle kimyasal maruziyetini azaltmayı öneriyor. Çalışma, Nature Microbiology dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kas-kutleniz-beyin-yasinizi-belirliyor-iste-genc-bir-beyne-sahip-olmanin-sirri-1101308171.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, cambridge üniversitesi, bağırsak, pestisit, kimyasal, bağırsak sorunları, bakteri, enfeksiyon