Kas kütleniz beyin yaşınızı belirliyor: İşte genç bir beyne sahip olmanın sırrı
Yapılan araştırmaya göre kas kütlesi daha fazla olan ve iç organlarında daha az yağlanma olan kişilerin beyinlerinin daha genç olduğu keşfedildi.
Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, vücut kompozisyonu ile beyin sağlığı arasında çarpıcı bir bağlantı keşfetti. Daha fazla kas kütlesi ve daha düşük iç organ yağı oranına sahip bireylerin beyinlerinin biyolojik olarak daha genç göründüğü belirlendi.Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Cyrus Raji, "Daha kaslı ve daha az gizli karın yağına sahip daha sağlıklı vücutlar, daha sağlıklı ve genç beyinlere sahip olma eğilimindedir" açıklamasını yaptı. Dr. Raji, daha iyi beyin sağlığının Alzheimer gibi beyin hastalıkları riskini azalttığını vurguladı.Bin 164 Kişi İncelendiAraştırma kapsamında dört farklı merkezde bin 164 sağlıklı yetişkinin tüm vücut MRI görüntüleri incelendi. Katılımcıların ortalama yaşı 55 olarak belirlendi. Yapay zeka algoritmaları kullanılarak kas hacmi, iç organ yağı ve deri altı yağ oranları ölçüldü.Dr. Raji, "Daha fazla kasa sahip katılımcılar daha genç görünen beyinlere sahipken, kaslarına kıyasla daha fazla gizli karın yağı olanların beyinleri daha yaşlı görünüyordu" dedi. Araştırmada deri altı yağının beyin yaşlanmasıyla anlamlı bir ilişkisi bulunamadı.Çalışma, kas kütlesini korurken iç organ yağını azaltmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için kritik önem taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin beyin gençliğini korumadaki rolüne dikkat çekti.
