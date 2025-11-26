CHP’li Oyan: CHP programı 6'lı masa mutabakat metnine benziyor

“2008 programı her ne kadar AKP dönemi için çıkmış olsa da bu 2025 programı kadar AKP’ye odaklanmış bir program değil. CHP üzerine operasyonlar olduğu için bu program sanki 2008’de iktidarın ne yapacağı belli değilmiş gibi iktidarın uygulamaları üzerine yoğunlaşmış bir programdan bahsedebiliriz.

2025 programı hacimsiz bir program, kısa bir program. 2008 programı 344 sayfaydı, bu program içindekilerle birlikte 130 sayfa. Bu programın sayfaları daha yoğun olduğu için şöyle söyleyebiliriz; yüzde 45’i kadar. Yani önemli ölçüde kısaltılmış bir programdan bahsediyoruz. Bu kadar kısaltılmış olduğu için birçok konuya kısa yer verilmiş. Mesela tarım politikasına bakıyorsunuz; tarım ile ilgili bölüm bu yeni programda 4 sayfadan ibaret. Ya da mesela tarımda 2008 programı ‘Ben milli gelirin yüzde 2’sini destek olarak ayıracağım’ diyor; 2025 modelinde nicel hedef vermiyor. Bu 2008’e göre bir geri adım olarak söyleyebilirim. Keza kamu maliyesine 3 buçuk sayfa verilmiş… Bu metin daha çok hukukçuların elinde gitmiş görünüyor. Çünkü CHP açısından hukuki sorunlar öne çıktı.