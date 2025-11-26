Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 4 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi. 26.11.2025
Böcek ailesinin ölümü soruşturmasında tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Soruşturmada otel sahibi, otel çalışanları ve ilaçlama firmasının sahibinin tutukluluk hâlinin ise devam ettiği bildirildi.Adli Tıp Kurumu’nun böcek ilacı zehirlenmesini işaret eden raporunun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi

26.11.2025
Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 4 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi.
Böcek ailesinin ölümü soruşturmasında tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Soruşturmada otel sahibi, otel çalışanları ve ilaçlama firmasının sahibinin tutukluluk hâlinin ise devam ettiği bildirildi.
Adli Tıp Kurumu’nun böcek ilacı zehirlenmesini işaret eden raporunun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
