Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi

Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 4 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Böcek ailesinin ölümü soruşturmasında tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Soruşturmada otel sahibi, otel çalışanları ve ilaçlama firmasının sahibinin tutukluluk hâlinin ise devam ettiği bildirildi.Adli Tıp Kurumu’nun böcek ilacı zehirlenmesini işaret eden raporunun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

