https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olumu-sorusturmasi-dort-supheli-tahliye-edildi-1101319746.html
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 4 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi. 26.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-26T20:56+0300
2025-11-26T20:56+0300
2025-11-26T21:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul
otel
fatih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101140019_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0435b27e6a496d607affd1491c2f2b5b.jpg
Böcek ailesinin ölümü soruşturmasında tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Soruşturmada otel sahibi, otel çalışanları ve ilaçlama firmasının sahibinin tutukluluk hâlinin ise devam ettiği bildirildi.Adli Tıp Kurumu’nun böcek ilacı zehirlenmesini işaret eden raporunun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bocek-ailesinin-olum-nedeni-belli-oldu-1101318180.html
türki̇ye
i̇stanbul
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101140019_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c61fccaeade4d0733f3a38f7109e03c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, otel, fatih
Böcek ailesinin ölümü soruşturması: Dört şüpheli tahliye edildi
20:56 26.11.2025 (güncellendi: 21:47 26.11.2025)
Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 4 şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi.
Böcek ailesinin ölümü soruşturmasında tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Soruşturmada otel sahibi, otel çalışanları ve ilaçlama firmasının sahibinin tutukluluk hâlinin ise devam ettiği bildirildi.
Adli Tıp Kurumu’nun böcek ilacı zehirlenmesini işaret eden raporunun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.