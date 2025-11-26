https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bilim-insanlarindan-tarihi-kesif-vahsi-kurt-ilk-kez-alet-kullanirken-goruntulendi-1101299279.html

Bilim insanlarından tarihi keşif: Vahşi kurt ilk kez 'alet kullanırken' görüntülendi

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası kıyılarında yaşayan bir dişi kurdun, okyanustaki yengeç tuzaklarını kıyıya çekerek yemine ulaşması bilim dünyasında heyecan... 26.11.2025

Bilim insanları, hayvan davranışları alanında önemli bir ilke imza attı. Kanada’nın Britanya Kolumbiyası’na bağlı Heiltsuk topraklarında yaşayan bir vahşi dişi kurt, okyanusa yerleştirilen yengeç tuzağını kıyıya çekip içindeki yemi yemeyi başarırken kameraya yansıdı. Bu davranış, kurtlarda potansiyel “alet kullanımı” olabileceğine işaret eden ilk kayıt olarak değerlendiriliyor.Heiltsuk'ta, istilacı tür olan Avrupa yeşil yengecinin yayılımını durdurmak amacıyla yerleştirilen kapanlar, bir süre sonra zarar görmeye başlayınca bölgedeki ekipler hareketli kameralar kurdu. Araştırmacılar başlangıçta suçlunun su samuru ya da fok olabileceğini düşünüyordu ancak görüntüler bambaşka bir tablo ortaya çıkardı.Kameraya takılan görüntülerde, bir dişi kurt denizdeki şamandırayı ağzına alarak kıyıya taşıyor. Ardından şamandıraya bağlı uzun ipi kararlı şekilde çekerek su altındaki tuzağın yavaşça kıyıya yaklaşmasını sağlıyor. Tuzak sığlığa indiğinde ise kapağı açıp içindeki herring (ringa balığı) yemine ulaşıyor.Araştırmacı Kyle Artelle, “Bu, alışageldiğimiz herhangi bir oyun davranışı değil. Kurtun adım adım, son derece odaklı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bu tam anlamıyla bir problem çözme süreci” ifadelerini kullandı.Bilim dünyasında tartışma başlattıBilim dünyasında 'alet kullanımı' tanımı uzun yıllardır tartışma konusu. Bazı uzmanlar, insan harici hayvanların da doğadaki nesneleri amaca yönelik kullanabildiğini belirtiyor. Söz konusu kurdun davranışı, dış bir nesnenin yiyeceğe ulaşmak için bilinçli biçimde kullanılması açısından bu tanıma uyuyor.Colorado Boulder Üniversitesi’nden hayvan davranışı uzmanı Marc Bekoff, keşfin önemli olduğunu belirterek, “Bu gözlemler kurtların bilişsel kapasitesine dair yeni bir kapı açıyor. Davranış diğer bireylere de kültürel olarak aktarılabilir” dedi.Öte yandan bazı bilim insanları, tuzak ve ipi kurdun kendisinin yaratmadığı için bu davranışı “geleneksel alet kullanımı” olarak sınıflandırmanın tartışmalı olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar, kurdun gelişmiş bir sebep-sonuç ilişkisi kurduğunda hemfikir olduklarını açıkladı.Kurtların zekası yeniden gündemdeAraştırmacılar, Heiltsuk bölgesinde kurtların yoğun av baskısı altında olmadığını ve bu nedenle daha karmaşık davranışlar geliştirebilecek bir çevresel güvenliğe sahip olduklarını belirtiyor. Uzmanlar bu durumun, hayvanların daha yaratıcı beslenme stratejileri geliştirmesine olanak tanıdığı düşündüklerini belirtti.Çalışmayı yürüten ekip, ilerleyen dönemde daha fazla bireyin benzer davranışlar sergileyip sergilemediğini takip etmeyi planladıklarını açıkladı. Bilim insanları, bu tür bilişsel davranışların kültürel olarak aktarılıp aktarılamayacağını anlamanın da kritik olduğunu vurguladı. Araştırma, Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.

