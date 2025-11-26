https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/gizemli-ve-gorunmezdi-karanlik-maddeye-dair-ilk-dogrudan-kanit-bulundu-1101294396.html
Gizemli ve görünmezdi: Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt bulundu
26.11.2025
Karanlık madde kavramı, ilk kez 1930’lu yıllarda İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky’nin yaptığı çarpıcı gözlemlerle gündeme geldi. Zwicky, uzak galaksilerin dönüş hızlarının, sahip oldukları kütleyle açıklanamayacak kadar yüksek olduğunu fark etti.Bilim dünyasında büyük merak uyandıran bu gözlemler, galaksilerin içinde görünmeyen bir kütlenin var olabileceği fikrini güçlendirdi. Işık yaymayan, ışığı yansıtmayan veya emmeyen bu gizemli madde, yalnızca kütleçekim etkisiyle kendini belli ediyordu. Bu durum, modern kozmolojinin temel taşlarından biri olan karanlık madde kavramının doğuşuna zemin hazırladı.Uzmanlar, aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen karanlık maddenin doğasını hâlâ tam olarak çözemese de evrenin yüzde 27'sinin bu görünmez maddeyle kaplı olduğunu düşünüyor.Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtını elde ettiklerini açıkladı. Totani, olası karanlık madde sinyallerini araştırmak için, elektromanyetik spektrumdaki en enerjik fotonları tespit eden NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz etti. Galaksinin kalbinden küre şeklinde yayılan karanlık madde halesinin şekliyle eşleşen bir gama ışını deseni tespit etti. Totani’ye göre gözlem, karanlık maddenin atom çekirdeğindeki protondan 500 kat daha ağır temel parçacıklardan oluşabileceğine işaret ediyor.
Evrenin yüzde 27’sini oluşturduğu düşünülen karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt elde edildi. Tokyo Üniversitesi’nde Prof. Totani, NASA’nın Fermi teleskobu verilerinde galaksimizin kalbinden yayılan gizemli gama ışınlarını tespit etti. Bu izler, görünmez maddenin varlığını güçlü biçimde doğruluyor.
Karanlık madde kavramı, ilk kez 1930’lu yıllarda İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky’nin yaptığı çarpıcı gözlemlerle gündeme geldi. Zwicky, uzak galaksilerin dönüş hızlarının, sahip oldukları kütleyle açıklanamayacak kadar yüksek olduğunu fark etti.
Bilim dünyasında büyük merak uyandıran bu gözlemler, galaksilerin içinde görünmeyen bir kütlenin var olabileceği fikrini güçlendirdi. Işık yaymayan, ışığı yansıtmayan veya emmeyen bu gizemli madde, yalnızca kütleçekim etkisiyle kendini belli ediyordu. Bu durum, modern kozmolojinin temel taşlarından biri olan karanlık madde kavramının doğuşuna zemin hazırladı.
Uzmanlar, aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen karanlık maddenin doğasını hâlâ tam olarak çözemese de evrenin yüzde 27'sinin bu görünmez maddeyle kaplı olduğunu düşünüyor.
Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtını elde ettiklerini açıkladı.
Totani, olası karanlık madde sinyallerini araştırmak için, elektromanyetik spektrumdaki en enerjik fotonları tespit eden NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz etti. Galaksinin kalbinden küre şeklinde yayılan karanlık madde halesinin şekliyle eşleşen bir gama ışını deseni tespit etti.
Totani’ye göre gözlem, karanlık maddenin atom çekirdeğindeki protondan 500 kat daha ağır temel parçacıklardan oluşabileceğine işaret ediyor.