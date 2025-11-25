https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/super-lig-macinda-korkutan-sakatlik-unlu-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1101254353.html
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Maçın 8. dakikasında rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T00:50+0300
2025-11-25T00:50+0300
2025-11-25T00:50+0300
spor
süper lig
rams başakşehir
edin visca
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101254179_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_4860584a941309724736c41dc15e992f.jpg
Fatih Terim Stadı'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor'la karşı karşıya geldi.Müsabakanın 8. dakikasında büyük bir şok yaşandı. Rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu Edin Visca, Başakşehirli Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Ebosele’ye direkt kırmızı kart gösterdi.Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Visca oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin yardımıyla sahayı terk eden tecrübeli isim tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Visca’nın kırık nedeniyle operasyon geçireceğini duyurdu. Tekke, “Başakşehir’in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca’nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık, operasyon geçirecek üzücü olan bu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/super-ligde-gol-duellosu-trabzonspor-basaksehiri-4-3-maglup-etti-1101252808.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101254179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02ccff4855c383f2d0fce99b97cd08eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig, rams başakşehir , edin visca, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
süper lig, rams başakşehir , edin visca, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Maçın 8. dakikasında rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu Edin Visca, Başakşehirli Ebosele’nin müdahalesiyle sakatlandı.
Fatih Terim Stadı'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor'la karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 8. dakikasında büyük bir şok yaşandı. Rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu Edin Visca, Başakşehirli Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Ebosele’ye direkt kırmızı kart gösterdi.
Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Visca oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin yardımıyla sahayı terk eden tecrübeli isim tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Visca’nın kırık nedeniyle operasyon geçireceğini duyurdu.
Tekke, “Başakşehir’in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca’nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık, operasyon geçirecek üzücü olan bu” ifadelerini kullandı.