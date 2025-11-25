https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/super-lig-macinda-korkutan-sakatlik-unlu-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1101254353.html

Süper Lig maçında korkutan sakatlık: Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Maçın 8. dakikasında rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

Fatih Terim Stadı'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor'la karşı karşıya geldi.Müsabakanın 8. dakikasında büyük bir şok yaşandı. Rakip yarı sahada topa sahip olan Trabzonsporlu Edin Visca, Başakşehirli Ebosele’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından Ebosele’ye direkt kırmızı kart gösterdi.Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Visca oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin yardımıyla sahayı terk eden tecrübeli isim tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Visca’nın kırık nedeniyle operasyon geçireceğini duyurdu. Tekke, “Başakşehir’in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca’nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık, operasyon geçirecek üzücü olan bu” ifadelerini kullandı.

