Süper Lig’de gol düellosu: Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir'le Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Tam 7 golün çıktığı karşılaşmada bordo-mavililer, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Fatih Terim Stadı’nda RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Başakşehir’de Festy Ebosele, Edin Visca’ya yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonspor’da sakatlanan Visca ise dakikalar sonra yerini Olaigbe’ye bıraktı.
Başakşehir, VAR incelemesiyle kazandığı penaltıyı Selke’nin gole çevirmesiyle öne geçti. Trabzonspor ise 37. dakikada Mustafa’nın ara pasını değerlendiren Felipe Augusto’nun golüyle skoru eşitledi. Başakşehir, Shomurodov’un kafa golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.
İkinci yarıda Onuachu’nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 74. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı ve Onuachu bu kez skoru 2-2’ye getirdi. Bordo-mavililer, Batagov’un pasını tamamlayan Muçi’nin golüyle 3-2 öne geçti.
Uzatma dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Başakşehir, 90+1’de Bertuğ Yıldırım’ın golüyle skoru 3-3 yaptı. Ancak maçın son sözü Trabzonspor’dan geldi. 90+11’de Ernest Muçi, ceza yayından yaptığı şık vuruşla takımına 4-3’lük galibiyeti getirdi.
Visca sakatlanarak oyundan çıktı
Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Edin Visca, 8. dakikada Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Visca’nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.