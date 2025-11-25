https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/putinin-kirgizistana-resmi-ziyareti-basladi-1101284768.html
Putin’in Kırgızistan’a resmi ziyareti başladı
25.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076272308_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_2586df882aebbed9e63eec98b742b4d8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere bu ülkenin başkenti Bişkek’e gitti. Rus lider, Manas Uluslararası Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılandı.İki lider, ilk olarak Bişkek’teki Zafer Meydanı’na geçerek Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, onur kıtası tarafından yapılan askeri selamlamayla sona erdi. Ardından liderler, Ala-Arça Devlet Konutu’nda baş başa resmi olmayan bir görüşme gerçekleştirdi.Resmi karşılama töreni çarşamba günü Bişkek’teki Birlik Sarayı’nda düzenlenecek. Bu törenin ardından liderler, geniş katılımlı görüşmelere geçecek. Putin ve Caparov, görüşmelerin sonunda ortak bildiriyle birlikte bir dizi hükümetler arası ve ticari belgeye imza atacak.Belge değişiminin ardından liderler, düzenlenecek ortak basın toplantısında görüşmelerin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Ardından Kırgız tarafının ev sahipliğinde resmi bir akşam yemeği verilecek. Putin daha sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirecek.Ziyaretin son gününde, 27 Kasım Perşembe günü, Putin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Zirve kapsamında önce dar, ardından genişletilmiş formatta oturumlar yapılacak.Zirve sonrasında üye ülke liderleri, askeri işbirliği, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı göç gibi konularda alınan kararları içeren belgeleri ve ortak sonuç bildirgesini imzalayacak.Program, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un KGAÖ liderleri onuruna vereceği resmi kabul töreniyle sona erecek. Ziyaretin ardından Putin’in basın mensuplarının karşısına çıkarak değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
