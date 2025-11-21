https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/putin-ukraynaya-yonelik-abd-plani-detayli-sekilde-ele-alinmadi-1101195762.html
Putin: Trump'ın çözüm planının metni Moskova'da var
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya
güvenlik konseyi
donald trump
abd
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100734690_0:0:741:418_1920x0_80_0_0_cb9da58c6e3e09d9740ac591c40400b4.png
rusya
alaska
20:39 21.11.2025 (güncellendi: 21:35 21.11.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili çözüm planının kamuoyunda yalnızca genel hatlarıyla konuşulduğunu belirtti. Putin ayrıca, Trump’ın barış planının Alaska’daki görüşmeden önce de gündemde olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle düzenlediği toplantıda, ABD’nin Ukrayna’da barışı sağlamak üzere geliştirdiği çözüm planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Putin, Washington’un teklif ettiği planın kamuoyu önünde detaylı şekilde tartışılmadığını belirterek, “ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili çözüm planı yalnızca genel hatlarıyla konuşuldu, detaylı kamuoyu tartışması yapılmış değil” dedi.
Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği barış planının, ağustos ayında Alaska’nın Anchorage kentinde yapılan görüşmeden önce de gündeme geldiğini aktardı.
Putin, bu görüşmede Rusya’nın, Amerikan tarafının sunduğu çözüm önerilerine ilke olarak olumlu yaklaştığını belirterek, “Görüşmede, tüm zorluklara rağmen bu önerileri prensipte kabul ettiğimizi teyit ettik” ifadelerini kullandı.
Putin, Anchorage görüşmesinde Rusya’nın çözüm sürecine yaklaşımda esneklik göstermeye hazır olduğunu da vurgulayarak, diplomatik çabalara açık olduklarını bir kez daha yineledi.
Putin, Trump’ın Ukrayna krizine ilişkin önerdiği 28 maddelik barış planını ‘güncellenmiş versiyon’ olarak nitelendirdi. Putin, planın detaylarının Moskova ile görüşülmediğini belirterek, Rusya’nın barışçıl çözüm ve müzakerelere açık olduğunu vurguladı.
Rus lider, Washington'un bu planı doğrudan Rus tarafıyla görüşmemesinin nedeninin, Kiev yönetiminin bu sürece karşı duruşu olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Putin, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin hala yanılsama içerisinde olduklarını, cephede Rusya’ya stratejik bir yenilgi tattırabileceklerini hayal ettiklerini belirtti.
Rus lider, 4 Kasım itibarıyla Kupyansk’ın neredeyse tamamen Rusya'nın kontrolünde olduğunu, şehrin kaderinin o tarihte fiilen belirlendiğini vurguladı.
Rusya’nın Ukrayna’daki krize barışçıl çözüm arayışına açık olduğunu dile getiren Putin, cephe hattının diğer bölgelerinde de Kupyansk’takine benzer gelişmelerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Eğer Kiev, Başkan Trump’ın önerilerini tartışmak istemiyorsa ve bunu reddediyorsa, hem onlar hem de Avrupa’daki savaş kışkırtıcıları, Kupyansk’ta yaşanan olayların cephe hattındaki diğer kritik bölgelerde de kaçınılmaz şekilde tekrarlanacağını anlamalıdır" ifadelerini kullandı.