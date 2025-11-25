https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/okyanusun-dibine-yerlestirilen-kamera-yeni-bir-canli-turu-kesfetti-turu-bilinmiyor-uzmanlar-da-1101265231.html
Okyanusun dibine yerleştirilen kamera yeni bir canlı türü keşfetti: Türü bilinmiyor, uzmanlar da tanımlayamadı
Dünyanın yüzde 70’i hala gizemlerle dolu. Bali Denizi’nin 200 metre dibine bırakılan bir kamera, uzmanların bile tanımlayamadığı esrarengiz bir canlıyı kayda... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067854827_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_d7cf5b19efa32c39ddc640de466486dc.jpg
Dünyanın yüzde 70’i sularla kaplı, ancak bu devasa alanın büyük kısmı hâlâ keşfedilmemiş bir karanlık. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre deniz tabanının yalnızca %27’si haritalandı, derin deniz tabanının ise sadece yüzde 0.001’i insan gözüyle görüldü.Bu yüzden okyanusun diplerinden gelen her yeni görüntü, yeni bir gizemi beraberinde getiriyor.200 metre derinlikte: 'Yeni bir türe' dair i̇lk i̇zSualtı içerik üreticisi Barny Dillarstone, Bali Denizi’nde 200 metre derinliğe bıraktığı kamera ile yeni bir maceraya imza attı. Ama bu kez kameranın kaydettiği görüntü, hem kendisini hem de bilim dünyasını şaşırttı.Dillarstone’ın amacı, tıpkı diğer dalışlarında olduğu gibi, “bilime yeni bir tür kazandırmak” için derinliğin gizemli sakinlerini kayıt altına almaktı. Bunun için kamerayı bir yem topu ile birlikte dibe gönderdi ve gece aktif olan canlıları çekmeyi hedefledi.Bilinen canlılar arasında bir 'anomali'Görüntülerde bilinen derin deniz canlıları da vardı:Ancak videonun sonunda kameraya yaklaşan bir canlı vardı ki tüm dengeleri değiştirdi: Stingaree adı verilen bir tür derin su vatozu.Sorun şu: Stingaree'ler orada yaşamıyorStingaree, geniş vatoz ailesinin bir üyesi ve genellikle Doğu Avustralya kıyıları ve Hint-Pasifik bölgesi ile ilişkilendiriliyor.Ancak İndonezya sularında görülmeleri beklenmiyor.Dahası:Bu yüzden Bali Denizi’nde ortaya çıkan stingaree, bilim açısından büyük bir soru işareti yarattı.Uzmanlar da tanımlayamadı: 'Türü belirleyemedik'Dillarstone, görüntüleri deniz biyologlarıyla paylaştığında beklediği cevabı alamadı.Uzmanların ortak görüşü:“Bu türün ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok.”Bu belirsizlik, canlı hakkında üç ihtimali gündeme taşıdı:Dillarstone, bu durumu “Her gün bilimsel kayıtları değiştirebilecek bir canlı görüntüleyemezsiniz” sözleriyle özetledi.Okyanusun yüzde 66’sı hala görülmedi: Daha neler saklı?Bilim insanlarına göre okyanustaki canlıların yaklaşık üçte ikisi henüz keşfedilmedi veya sınıflandırılmadı.Bu da Dillarstone’ın keşfinin dev bir buzdağının görünen kısmı olabileceği anlamına geliyor.
