12 bin yıl sonra uyandı: Etiyopya'daki yanardağ patladı

Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Hayli Gubbi yanardağı, 12 bin yıl sonra ilk kez faaliyete geçti. 14 km yükselen kül bulutları, Kızıldeniz'i geçerek Yemen ve... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi yanardağı, yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk kez pazar günü birkaç saat süren bir patlamayla uyandı. Yetkililer, patlamada can kaybı olmadığını ancak kül bulutlarının 14 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.Yanardağın yer aldığı bölgede yaşayan Ahmed Abdela, "Ani bir bomba atılmış gibi hissettik, duman ve kül vardı" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gökyüzüne yükselen yoğun beyaz duman sütunu dikkat çekti.Kül bulutları komşu ülkelere ulaştıVolkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), yanardağdan yükselen kül bulutlarının Kızıldeniz'i geçerek Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine kadar ulaştığını açıkladı.Yerel yetkili Mohammed Seid, Hayli Gubbi yanardağının bilinen bir patlama geçmişi olmadığını belirterek, "Şu ana kadar insan ve hayvan kaybı olmadı ancak birçok köy kül altında kaldı ve hayvanların yiyeceği kalmadı" dedi. Seid, patlamanın bölgedeki hayvancılıkla geçinen topluluklar için ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizma Programı, Hayli Gubbi yanardağının son buzul çağının bitiminde başlayan ve 12 bin yıl öncesine dayanan Holosen döneminde bilinen bir patlamasının olmadığını doğruladı.
