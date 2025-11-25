Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/12-bin-yil-sonra-uyandi-etiyopyadaki-yanardag-patladi-1101248761.html
12 bin yıl sonra uyandı: Etiyopya'daki yanardağ patladı
12 bin yıl sonra uyandı: Etiyopya'daki yanardağ patladı
Sputnik Türkiye
Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Hayli Gubbi yanardağı, 12 bin yıl sonra ilk kez faaliyete geçti. 14 km yükselen kül bulutları, Kızıldeniz'i geçerek Yemen ve... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T11:36+0300
2025-11-25T11:36+0300
yaşam
kızıldeniz
yemen
umman
ortadoğu
afrika
doğu afrika
volkan
patlama
volkanik dağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101248080_0:133:820:594_1920x0_80_0_0_c8fbeb8bb2d2af595c18acc741a4981f.jpg
Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi yanardağı, yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk kez pazar günü birkaç saat süren bir patlamayla uyandı. Yetkililer, patlamada can kaybı olmadığını ancak kül bulutlarının 14 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.Yanardağın yer aldığı bölgede yaşayan Ahmed Abdela, "Ani bir bomba atılmış gibi hissettik, duman ve kül vardı" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gökyüzüne yükselen yoğun beyaz duman sütunu dikkat çekti.Kül bulutları komşu ülkelere ulaştıVolkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), yanardağdan yükselen kül bulutlarının Kızıldeniz'i geçerek Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine kadar ulaştığını açıkladı.Yerel yetkili Mohammed Seid, Hayli Gubbi yanardağının bilinen bir patlama geçmişi olmadığını belirterek, "Şu ana kadar insan ve hayvan kaybı olmadı ancak birçok köy kül altında kaldı ve hayvanların yiyeceği kalmadı" dedi. Seid, patlamanın bölgedeki hayvancılıkla geçinen topluluklar için ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizma Programı, Hayli Gubbi yanardağının son buzul çağının bitiminde başlayan ve 12 bin yıl öncesine dayanan Holosen döneminde bilinen bir patlamasının olmadığını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/27-yillik-inanilmaz-yolculuk-dunyayi-yuruyerek-gezen-adam-eve-donuyor-1101241745.html
kızıldeniz
yemen
umman
doğu afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101248080_0:68:819:682_1920x0_80_0_0_5f48a5004c206c62d1072d4627e2cd27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kızıldeniz, yemen, umman, ortadoğu, afrika, doğu afrika, volkan, patlama, volkanik dağ, volkanik patlama
kızıldeniz, yemen, umman, ortadoğu, afrika, doğu afrika, volkan, patlama, volkanik dağ, volkanik patlama

12 bin yıl sonra uyandı: Etiyopya'daki yanardağ patladı

11:36 25.11.2025
Etiyopya yanardağ
Etiyopya yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
Abone ol
Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Hayli Gubbi yanardağı, 12 bin yıl sonra ilk kez faaliyete geçti. 14 km yükselen kül bulutları, Kızıldeniz'i geçerek Yemen ve Umman'a ulaştı.
Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi yanardağı, yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk kez pazar günü birkaç saat süren bir patlamayla uyandı. Yetkililer, patlamada can kaybı olmadığını ancak kül bulutlarının 14 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.
Yanardağın yer aldığı bölgede yaşayan Ahmed Abdela, "Ani bir bomba atılmış gibi hissettik, duman ve kül vardı" ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gökyüzüne yükselen yoğun beyaz duman sütunu dikkat çekti.

Kül bulutları komşu ülkelere ulaştı

Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), yanardağdan yükselen kül bulutlarının Kızıldeniz'i geçerek Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine kadar ulaştığını açıkladı.
Yerel yetkili Mohammed Seid, Hayli Gubbi yanardağının bilinen bir patlama geçmişi olmadığını belirterek, "Şu ana kadar insan ve hayvan kaybı olmadı ancak birçok köy kül altında kaldı ve hayvanların yiyeceği kalmadı" dedi. Seid, patlamanın bölgedeki hayvancılıkla geçinen topluluklar için ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
Smithsonian Enstitüsü'nün Küresel Volkanizma Programı, Hayli Gubbi yanardağının son buzul çağının bitiminde başlayan ve 12 bin yıl öncesine dayanan Holosen döneminde bilinen bir patlamasının olmadığını doğruladı.
Dünyayı Yürüyerek Gezen Adam - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
YAŞAM
27 yıllık inanılmaz yolculuk: Dünyayı yürüyerek gezen adam eve dönüyor
Dün, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала