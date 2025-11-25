Türkiye
SON DAKİKA | Böcek ailesinin otopsi raporu çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89’a yükseldi
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89’a yükseldi
İstanbul'da akşam trafiği yeniden kilitlendi. Şehir genelindeki trafik yoğunluğu, İBB trafik verilerine göre yüzde 89 seviyesine çıktı. Avrupa ve Anadolu...
İstanbul Büyükşehir Belediye'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89’a yükseldi.Özellikle TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekiyor. Şişli, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Bağcılar çevresindeki trafik akışının büyük ölçüde yavaşladığı görülüyor.
18:29 25.11.2025 (güncellendi: 18:30 25.11.2025)
İstanbul’da akşam trafiği yeniden kilitlendi. Şehir genelindeki trafik yoğunluğu, İBB trafik verilerine göre yüzde 89 seviyesine çıktı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda ana arterlerin büyük bölümünde yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89’a yükseldi.
Özellikle TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekiyor.
Şişli, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Bağcılar çevresindeki trafik akışının büyük ölçüde yavaşladığı görülüyor.
