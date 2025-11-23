Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/aziz-yildirim-trafikte-tartisti-butun-istanbulu-buraya-yigarim-1101221227.html
Aziz Yıldırım trafikte tartıştı: 'Bütün İstanbul'u buraya yığarım'
Aziz Yıldırım trafikte tartıştı: 'Bütün İstanbul'u buraya yığarım'
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde ters yönden gelen bir belediye aracının şoförüyle tartıştı. İddiaya göre, Yıldırım’ın... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T16:33+0300
2025-11-23T16:35+0300
türki̇ye
aziz yıldırım
iş dünyası
iş insanı
trafik
trafik cezası
trafik polisi
trafik ihlali
trafik cezaları
trafik kontrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102729/47/1027294781_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fa61d99bdc00d39c63457ea4514dba06.jpg
İş insanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle ters yönden gelen belediye aracının şoförüyle tartıştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yıldırım aracını kullanırken belediyeye ait bir kamyonun yolunu kapattığı görülüyor. Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, şoföre seslenerek, "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/fenerbahce-divan-toplantisinda-gerginlik-boyle-soylediysek-serefsizim-soylemediysek-bizi-ima-1100291309.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102729/47/1027294781_24:0:989:724_1920x0_80_0_0_9eb41898aa893e67b3db12d094442e1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aziz yıldırım, iş dünyası, iş insanı, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
aziz yıldırım, iş dünyası, iş insanı, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü

Aziz Yıldırım trafikte tartıştı: 'Bütün İstanbul'u buraya yığarım'

16:33 23.11.2025 (güncellendi: 16:35 23.11.2025)
© AA / Bülent DorukFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA / Bülent Doruk
Abone ol
Eski Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde ters yönden gelen bir belediye aracının şoförüyle tartıştı. İddiaya göre, Yıldırım’ın aracıyla ilerlediği sırada belediye aracı yolu kapatarak ilerlemesine engel oldu.
İş insanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle ters yönden gelen belediye aracının şoförüyle tartıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yıldırım aracını kullanırken belediyeye ait bir kamyonun yolunu kapattığı görülüyor.
Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, şoföre seslenerek, "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
SPOR
Fenerbahçe Divan Toplantısı'nda gerginlik: 'Böyle söylediysek şerefsizim, söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir'
18 Ekim, 14:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала