Aziz Yıldırım trafikte tartıştı: 'Bütün İstanbul'u buraya yığarım'

Eski Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde ters yönden gelen bir belediye aracının şoförüyle tartıştı. İddiaya göre, Yıldırım’ın... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

İş insanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle ters yönden gelen belediye aracının şoförüyle tartıştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yıldırım aracını kullanırken belediyeye ait bir kamyonun yolunu kapattığı görülüyor. Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, şoföre seslenerek, "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" dedi.

2025

