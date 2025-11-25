https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/insan-beyninin-gecirdigi-5-onemli-evre-acikladi-beyin-hangi-yaslarda-bu-doneme-giriyor-1101273128.html
İnsan beyninin geçirdiği 5 önemli evre açıklandı: Beyin hangi yaşlarda bu dönemlere giriyor?
Bilim İnsanları yaptıkları araştırmada, su moleküllerinin beyin dokusunda nasıl hareket ettiğini izleyerek sinirsel bağlantıları haritalayan MR taramalarının veri kümeleri kullanılarak, sıfır ile doksan yaş arasındaki 3 bin 802 kişinin beyinleri karşılaştırıldı.Ortalama bir insan hayatında beyin yapısının beş geniş evresini tespit eden ekip, bu evrelerin doğum ve ölüm arasında beynimizin yeniden yapılandırıldığı dört önemli "dönüm noktası" ile ayrıldığını söylüyor. Çocukluk 9 yaşına kadar devam ederCambridge Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmayla ilgili "Çocukluk çağı beyin topolojisi doğumdan 9 yaşında bir dönüm noktasına kadar devam eder ve ardından ergenlik evresine geçiş yapılır; bu evre ortalama 32 yaşına kadar sürer" ifadelerini kullandı. 9 yaştan 30'lu yaşlara kadarki dönem ise "ergenlik" olarak isimlendirildi. 30'dan sonra ise beynin sinirsel bağlantıları "yetişkin moduna" geçer. Bu, otuz yılı aşkın süren en uzun dönemdir. 66 yaş civarındaki üçüncü dönüm noktası, beyin mimarisinin "erken yaşlanma" evresinin başlangıcını işaret eder. Son olarak, "geç yaşlanma" evresi yaklaşık 83 yaşında şekillenir.Çalışmanın lideri Dr. Alexa Mousley:
tr_TR
14:11 25.11.2025 (güncellendi: 14:23 25.11.2025)
Sinir bilimciler, insan yaşamı boyunca beyin yapısının beş "önemli dönemini" belirlediler. Bu dönemler, beynimizin büyüme, olgunlaşma ve nihayetinde gerileme dönemlerinde farklı düşünme biçimlerini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmasıyla oluşuyor. Bilim insanları bu dönemleri 9, 32, 66 ve 83 olarak açıkladı.
Bilim İnsanları yaptıkları araştırmada, su moleküllerinin beyin dokusunda nasıl hareket ettiğini izleyerek sinirsel bağlantıları haritalayan MR taramalarının veri kümeleri kullanılarak, sıfır ile doksan yaş arasındaki 3 bin 802 kişinin beyinleri karşılaştırıldı.
Ortalama bir insan hayatında beyin yapısının beş geniş evresini tespit eden ekip, bu evrelerin doğum ve ölüm arasında beynimizin yeniden yapılandırıldığı dört önemli "dönüm noktası" ile ayrıldığını söylüyor.
Çocukluk 9 yaşına kadar devam eder
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmayla ilgili "Çocukluk çağı beyin topolojisi doğumdan 9 yaşında bir dönüm noktasına kadar devam eder ve ardından ergenlik evresine geçiş yapılır; bu evre ortalama 32 yaşına kadar sürer" ifadelerini kullandı.
9 yaştan 30'lu yaşlara kadarki dönem ise "ergenlik" olarak isimlendirildi. 30'dan sonra ise beynin sinirsel bağlantıları "yetişkin moduna" geçer.
Bu, otuz yılı aşkın süren en uzun dönemdir. 66 yaş civarındaki üçüncü dönüm noktası, beyin mimarisinin "erken yaşlanma" evresinin başlangıcını işaret eder. Son olarak, "geç yaşlanma" evresi yaklaşık 83 yaşında şekillenir.
Çalışmanın lideri Dr. Alexa Mousley:
"Bu dönemler, hayatımızın farklı aşamalarında beynimizin en iyi veya en savunmasız olduğu durumlara dair önemli bir bağlam sunuyor. Çocuklukta öğrenme güçlüğü veya ileri yıllarda bunama gibi bazı beyinlerin hayatın önemli noktalarında neden farklı geliştiğini anlamamıza yardımcı olabilir"