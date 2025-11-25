Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/insan-beyninin-gecirdigi-5-onemli-evre-acikladi-beyin-hangi-yaslarda-bu-doneme-giriyor-1101273128.html
İnsan beyninin geçirdiği 5 önemli evre açıklandı: Beyin hangi yaşlarda bu dönemlere giriyor?
İnsan beyninin geçirdiği 5 önemli evre açıklandı: Beyin hangi yaşlarda bu dönemlere giriyor?
Sputnik Türkiye
Sinir bilimciler, insan yaşamı boyunca beyin yapısının beş "önemli dönemini" belirlediler. Bu dönemler, beynimizin büyüme, olgunlaşma ve nihayetinde gerileme... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T14:11+0300
2025-11-25T14:23+0300
yaşam
cambridge üniversitesi
beyin
beyin
beyin haritası
yaşlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1ccafdcf90c847b0bcb44da31c989ac9.jpg
Bilim İnsanları yaptıkları araştırmada, su moleküllerinin beyin dokusunda nasıl hareket ettiğini izleyerek sinirsel bağlantıları haritalayan MR taramalarının veri kümeleri kullanılarak, sıfır ile doksan yaş arasındaki 3 bin 802 kişinin beyinleri karşılaştırıldı.Ortalama bir insan hayatında beyin yapısının beş geniş evresini tespit eden ekip, bu evrelerin doğum ve ölüm arasında beynimizin yeniden yapılandırıldığı dört önemli "dönüm noktası" ile ayrıldığını söylüyor. Çocukluk 9 yaşına kadar devam ederCambridge Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmayla ilgili "Çocukluk çağı beyin topolojisi doğumdan 9 yaşında bir dönüm noktasına kadar devam eder ve ardından ergenlik evresine geçiş yapılır; bu evre ortalama 32 yaşına kadar sürer" ifadelerini kullandı. 9 yaştan 30'lu yaşlara kadarki dönem ise "ergenlik" olarak isimlendirildi. 30'dan sonra ise beynin sinirsel bağlantıları "yetişkin moduna" geçer. Bu, otuz yılı aşkın süren en uzun dönemdir. 66 yaş civarındaki üçüncü dönüm noktası, beyin mimarisinin "erken yaşlanma" evresinin başlangıcını işaret eder. Son olarak, "geç yaşlanma" evresi yaklaşık 83 yaşında şekillenir.Çalışmanın lideri Dr. Alexa Mousley:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/guney-kore-afrika-domuz-vebasi-icin-kirmizi-alarm-ilan-etti-1500e-yakin-domuz-itlaf-edildi-1101265202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_2c98c75632cdc110b993bad9b774d4d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cambridge üniversitesi, beyin, beyin, beyin haritası, yaşlanma
cambridge üniversitesi, beyin, beyin, beyin haritası, yaşlanma

İnsan beyninin geçirdiği 5 önemli evre açıklandı: Beyin hangi yaşlarda bu dönemlere giriyor?

14:11 25.11.2025 (güncellendi: 14:23 25.11.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin sisi
Beyin sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Sinir bilimciler, insan yaşamı boyunca beyin yapısının beş "önemli dönemini" belirlediler. Bu dönemler, beynimizin büyüme, olgunlaşma ve nihayetinde gerileme dönemlerinde farklı düşünme biçimlerini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmasıyla oluşuyor. Bilim insanları bu dönemleri 9, 32, 66 ve 83 olarak açıkladı.
Bilim İnsanları yaptıkları araştırmada, su moleküllerinin beyin dokusunda nasıl hareket ettiğini izleyerek sinirsel bağlantıları haritalayan MR taramalarının veri kümeleri kullanılarak, sıfır ile doksan yaş arasındaki 3 bin 802 kişinin beyinleri karşılaştırıldı.
Ortalama bir insan hayatında beyin yapısının beş geniş evresini tespit eden ekip, bu evrelerin doğum ve ölüm arasında beynimizin yeniden yapılandırıldığı dört önemli "dönüm noktası" ile ayrıldığını söylüyor.

Çocukluk 9 yaşına kadar devam eder

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmayla ilgili "Çocukluk çağı beyin topolojisi doğumdan 9 yaşında bir dönüm noktasına kadar devam eder ve ardından ergenlik evresine geçiş yapılır; bu evre ortalama 32 yaşına kadar sürer" ifadelerini kullandı.
9 yaştan 30'lu yaşlara kadarki dönem ise "ergenlik" olarak isimlendirildi. 30'dan sonra ise beynin sinirsel bağlantıları "yetişkin moduna" geçer.
Bu, otuz yılı aşkın süren en uzun dönemdir. 66 yaş civarındaki üçüncü dönüm noktası, beyin mimarisinin "erken yaşlanma" evresinin başlangıcını işaret eder. Son olarak, "geç yaşlanma" evresi yaklaşık 83 yaşında şekillenir.
Çalışmanın lideri Dr. Alexa Mousley:

"Bu dönemler, hayatımızın farklı aşamalarında beynimizin en iyi veya en savunmasız olduğu durumlara dair önemli bir bağlam sunuyor. Çocuklukta öğrenme güçlüğü veya ileri yıllarda bunama gibi bazı beyinlerin hayatın önemli noktalarında neden farklı geliştiğini anlamamıza yardımcı olabilir"

Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
SAĞLIK
Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала