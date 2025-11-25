https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/guney-kore-afrika-domuz-vebasi-icin-kirmizi-alarm-ilan-etti-1500e-yakin-domuz-itlaf-edildi-1101265202.html

Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi

Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de, yıl başından bu yana 6. Afrika domuz vebası (ASF) vakasının tespit edilmesinin ardından "kırmızı alarm" ilan edilerek, ülke genelinde karantina... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T12:37+0300

2025-11-25T12:37+0300

2025-11-25T12:37+0300

sağlik

halk partisi (güney kore)

domuz

domuz vebası

afrika domuz vebası (asf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101268657_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_333a96b293fa0bdfa8b7793a0ee8cf7b.jpg

Güney Kore Merkezi Afet Yönetim Merkezi (CDMH), Güney Chungcheong ilindeki Dangjin bölgesindeki bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası (ASF) tespit edildiğini açıkladı.Söz konusu tespitin, bu yılın 6. vakası olması nedeniyle CDMH, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için ülke genelinde en üst düzey kırmızı alarmı yayımlayarak karantina önlemlerinin artırılması talimatı verdi.Yetkililer, hükümetin bu çiftlik ve buranın sahibi tarafından işletilen diğer çiftliklerden 1423 domuzun itlaf edildiğini, ülke genelindeki domuz çiftlikleri ve ilgili tesisler için 48 saatlik faaliyet durdurma emri çıkardığını belirtti.Güney Kore Tarım Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.Afrika domuz vebası belirtileri nedir?Akut formları yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık ve iştahsızlık, ciltte kanamalar (kulak, karın ve bacaklarda kızarıklık), gebe domuzlarda düşük, siyanoz, kusma, ishal ve 6-13 gün içinde (veya 20 güne kadar) ölümle karakterizedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bilim-insanlari-acikladi-ameliyat-sirasinda-muzik-dinleyen-hastalar-daha-cabuk-iyilesiyor-1101263040.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halk partisi (güney kore), domuz, domuz vebası, afrika domuz vebası (asf)