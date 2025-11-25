Türkiye
Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi
Güney Kore, Afrika domuz vebası için kırmızı alarm ilan etti: 1500'e yakın domuz itlaf edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de, yıl başından bu yana 6. Afrika domuz vebası (ASF) vakasının tespit edilmesinin ardından "kırmızı alarm" ilan edilerek, ülke genelinde karantina... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Güney Kore Merkezi Afet Yönetim Merkezi (CDMH), Güney Chungcheong ilindeki Dangjin bölgesindeki bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası (ASF) tespit edildiğini açıkladı.Söz konusu tespitin, bu yılın 6. vakası olması nedeniyle CDMH, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için ülke genelinde en üst düzey kırmızı alarmı yayımlayarak karantina önlemlerinin artırılması talimatı verdi.Yetkililer, hükümetin bu çiftlik ve buranın sahibi tarafından işletilen diğer çiftliklerden 1423 domuzun itlaf edildiğini, ülke genelindeki domuz çiftlikleri ve ilgili tesisler için 48 saatlik faaliyet durdurma emri çıkardığını belirtti.Güney Kore Tarım Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.Afrika domuz vebası belirtileri nedir?Akut formları yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık ve iştahsızlık, ciltte kanamalar (kulak, karın ve bacaklarda kızarıklık), gebe domuzlarda düşük, siyanoz, kusma, ishal ve 6-13 gün içinde (veya 20 güne kadar) ölümle karakterizedir.
12:37 25.11.2025
Güney Kore'de, yıl başından bu yana 6. Afrika domuz vebası (ASF) vakasının tespit edilmesinin ardından "kırmızı alarm" ilan edilerek, ülke genelinde karantina önlemlerinin artırılması kararlaştırıldı.
Güney Kore Merkezi Afet Yönetim Merkezi (CDMH), Güney Chungcheong ilindeki Dangjin bölgesindeki bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası (ASF) tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu tespitin, bu yılın 6. vakası olması nedeniyle CDMH, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için ülke genelinde en üst düzey kırmızı alarmı yayımlayarak karantina önlemlerinin artırılması talimatı verdi.
Yetkililer, hükümetin bu çiftlik ve buranın sahibi tarafından işletilen diğer çiftliklerden 1423 domuzun itlaf edildiğini, ülke genelindeki domuz çiftlikleri ve ilgili tesisler için 48 saatlik faaliyet durdurma emri çıkardığını belirtti.
Güney Kore Tarım Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılki beş vakanın tamamı Gyeonggi ilinin kuzey kesiminde bildirilmişti ancak son vaka, ülkedeki en büyük domuz çiftliği kapasitesine sahip olan Güney Chungcheong ilinde ortaya çıktı. Bu, durumu çok daha ciddi hale getiriyor ve ülke çapında yayılma riskini artırıyor."

Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.

Afrika domuz vebası belirtileri nedir?

Akut formları yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık ve iştahsızlık, ciltte kanamalar (kulak, karın ve bacaklarda kızarıklık), gebe domuzlarda düşük, siyanoz, kusma, ishal ve 6-13 gün içinde (veya 20 güne kadar) ölümle karakterizedir.
