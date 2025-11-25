https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/galatasaray-us-gilloiseye-1-0-yenildi-1101288945.html
Galatasaray, U.S Gilloise'ye 1-0 yenildi
Galatasaray, U.S Gilloise'ye 1-0 yenildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i konuk ettiği mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T22:53+0300
2025-11-25T22:53+0300
2025-11-25T23:07+0300
spor
galatasaray
maç
maç yayını
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101288771_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_0f8bc105e2416428467e3e281faf31cb.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Union Saint-Gilloise’i konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Icardi ve Barış Alper Yılmaz'la pozisyonlar bulsa da sonuç alamadı. Soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 58. dakikada David’in golüyle 1-0 öne geçti.Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu sonuçla gruptaki kritik bir fırsatı kaçırırken bir sonraki maçını 9 Aralık’ta Monaco deplasmanında oynayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/fenerbahce-kalecisi-ederson-pfdkya-sevk-edildi-1101288546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101288771_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_13f43d1a497f2bbc54daf87c76485fbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, maç, maç yayını, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, maç, maç yayını, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray, U.S Gilloise'ye 1-0 yenildi
22:53 25.11.2025 (güncellendi: 23:07 25.11.2025)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i konuk ettiği mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Union Saint-Gilloise’i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Icardi ve Barış Alper Yılmaz'la pozisyonlar bulsa da sonuç alamadı. Soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 58. dakikada David’in golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu sonuçla gruptaki kritik bir fırsatı kaçırırken bir sonraki maçını 9 Aralık’ta Monaco deplasmanında oynayacak.