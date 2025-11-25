https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/galatasaray-us-gilloiseye-1-0-yenildi-1101288945.html

Galatasaray, U.S Gilloise'ye 1-0 yenildi

Galatasaray, U.S Gilloise'ye 1-0 yenildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i konuk ettiği mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T22:53+0300

2025-11-25T22:53+0300

2025-11-25T23:07+0300

spor

galatasaray

maç

maç yayını

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101288771_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_0f8bc105e2416428467e3e281faf31cb.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Union Saint-Gilloise’i konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Icardi ve Barış Alper Yılmaz'la pozisyonlar bulsa da sonuç alamadı. Soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 58. dakikada David’in golüyle 1-0 öne geçti.Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu sonuçla gruptaki kritik bir fırsatı kaçırırken bir sonraki maçını 9 Aralık’ta Monaco deplasmanında oynayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/fenerbahce-kalecisi-ederson-pfdkya-sevk-edildi-1101288546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, maç, maç yayını, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi