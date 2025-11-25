https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/fenerbahce-kalecisi-ederson-pfdkya-sevk-edildi-1101288546.html
Fenerbahçe kalecisi Ederson PFDK’ya sevk edildi
Fenerbahçe kalecisi Ederson PFDK’ya sevk edildi
TFF, Süper Lig’in 13. haftası sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen isimleri duyurdu. Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Çaykur... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında taraftarlara yönelik yaptığı hareket sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.TFF'den yapılan açıklamada Brezilyalı file bekçisinin, 'hakaret' gerekçesiyle Talimatın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği ifade edildi.Ederson'un ceza alması halinde pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.
