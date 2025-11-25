https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/fifa-duyurdu-dunya-kupasinda-turkiyenin-yer-alacagi-torba-belli-oldu-1101287121.html
FIFA duyurdu: Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer alacağı torba belli oldu
FIFA, tarihte ilk kez 48 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası için final kura çekimi prosedürlerini açıkladı. Milli Takım’ın play-off etabını geçmesi halinde... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası final kurasının prosedürleri FIFA tarafından açıklandı.Açıklanan prosedürlere göre ev sahipleri Kanada, Meksika ve ABD, otomatik olarak 1. torbaya yerleştirilecek. Kalan 39 takım ise toplam dört torbaya, her biri 12 takım içerecek şekilde dağıtılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde kura çekiminde 4. torbada yer alacak.2026 Dünya Kupası Torbaları1. Torba:Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya2. Torba:Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya3. Torba:Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika4. Torba:Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A, B, C ve D, FIFA Play-Off Turnuvası 1 ve 2Kura çekimi, ilk olarak 1. torbadaki ekiplerin A’dan L’ye kadar gruplara dağıtılmasıyla başlayacak. Ardından sırasıyla 2., 3. ve 4. torbalar çekilerek gruplar tamamlanacak.
2026 Dünya Kupası final kurasının prosedürleri FIFA tarafından açıklandı.
Açıklanan prosedürlere göre ev sahipleri Kanada, Meksika ve ABD, otomatik olarak 1. torbaya yerleştirilecek. Kalan 39 takım ise toplam dört torbaya, her biri 12 takım içerecek şekilde dağıtılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
2026 Dünya Kupası Torbaları
1. Torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
2. Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
3. Torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
4. Torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A, B, C ve D, FIFA Play-Off Turnuvası 1 ve 2
Kura çekimi, ilk olarak 1. torbadaki ekiplerin A’dan L’ye kadar gruplara dağıtılmasıyla başlayacak. Ardından sırasıyla 2., 3. ve 4. torbalar çekilerek gruplar tamamlanacak.