https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-bir-basamak-yukseldi-1101136916.html

FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi

FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, 1582.69 puanla 2026 Dünya Kupası... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T21:26+0300

2025-11-19T21:26+0300

2025-11-19T21:26+0300

spor

fifa

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

fifa kulüpler dünya kupası

fifa dünya kupası

fifa dünya kupası

2026 fifa dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101107571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_334b18c3da5c94ba0caa64189859334c.jpg

Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 25. basamağa yükseldi.Milliler, elemelerde Bulgaristan’ı 2-0 yenip, dünya 1 numarası İspanya'yla 2-2 berabere kalarak dikkat çekti. Bu sonuçlarla Türkiye, 1582.69 puan elde etmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekip, Haziran 2017’den bu yana en iyi FIFA derecesini elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 1 Haziran 2017’de de 25. basamakta yer almıştı.Güncel Erkekler Dünya Sıralaması – 19 Kasım 2025

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fifa-dunya-siralamasi-degisti-turkiyenin-yeri-aciklandi-1097791203.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, fifa kulüpler dünya kupası, fifa dünya kupası, fifa dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası