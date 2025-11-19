Türkiye
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, 1582.69 puanla 2026 Dünya Kupası... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 25. basamağa yükseldi.Milliler, elemelerde Bulgaristan'ı 2-0 yenip, dünya 1 numarası İspanya'yla 2-2 berabere kalarak dikkat çekti. Bu sonuçlarla Türkiye, 1582.69 puan elde etmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekip, Haziran 2017'den bu yana en iyi FIFA derecesini elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 1 Haziran 2017'de de 25. basamakta yer almıştı.Güncel Erkekler Dünya Sıralaması – 19 Kasım 2025
A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, 1582.69 puanla 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde elde ettiği başarılı sonuçların karşılığını aldı.
Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 25. basamağa yükseldi.
Milliler, elemelerde Bulgaristan’ı 2-0 yenip, dünya 1 numarası İspanya'yla 2-2 berabere kalarak dikkat çekti. Bu sonuçlarla Türkiye, 1582.69 puan elde etmeyi başardı.
Ay-yıldızlı ekip, Haziran 2017’den bu yana en iyi FIFA derecesini elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 1 Haziran 2017’de de 25. basamakta yer almıştı.

Güncel Erkekler Dünya Sıralaması – 19 Kasım 2025

1. İspanya – 1877.18 puan (-3.58)
2. Arjantin – 1873.33 puan (+0.90)
3. Fransa – 1870.00 puan (+7.29)
4. İngiltere – 1834.12 puan (+9.82)
5. Brezilya – 1760.46 puan (+1.61)
6. Portekiz – 1760.38 puan (-17.62)
7. Hollanda – 1756.27 puan (-3.69)
8. Belçika – 1730.71 puan (-9.30)
9. Almanya – 1724.15 puan (+10.85)
10. Hırvatistan – 1716.88 puan (+6.73)
11. Fas – 1713.12 puan (+3.01)
12. İtalya – 1702.06 puan (-15.09)
13. Kolombiya – 1701.30 puan (+5.58)
14. ABD – 1681.88 puan (+8.39)
15. Meksika – 1675.75 puan (-6.77)
16. Uruguay – 1672.62 puan (-4.95)
17. İsviçre – 1654.69 puan (+1.37)
18. Japonya – 1650.12 puan (+4.78)
19. Senegal – 1648.07 puan (-2.54)
20. İran – 1617.02 puan (-1.26)
21. Danimarka – 1616.75 puan (-24.27)
22. Güney Kore – 1599.45 puan (+5.53)
23. Ekvador – 1591.73 puan (+2.01)
24. Avusturya – 1585.51 puan (-1.47)
25. Türkiye – 1582.69 puan (+12.51)
26. Avustralya – 1574.01 puan (-10.01)
27. Kanada – 1559.15 puan (+4.52)
28. Ukrayna – 1557.47 puan (+2.11)
29. Norveç – 1553.14 puan (+21.00)
30. Panama – 1540.43 puan (+12.22)
