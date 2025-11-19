https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-bir-basamak-yukseldi-1101136916.html
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, 1582.69 puanla 2026 Dünya Kupası... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T21:26+0300
2025-11-19T21:26+0300
2025-11-19T21:26+0300
spor
fifa
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
fifa kulüpler dünya kupası
fifa dünya kupası
fifa dünya kupası
2026 fifa dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101107571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_334b18c3da5c94ba0caa64189859334c.jpg
Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 25. basamağa yükseldi.Milliler, elemelerde Bulgaristan’ı 2-0 yenip, dünya 1 numarası İspanya'yla 2-2 berabere kalarak dikkat çekti. Bu sonuçlarla Türkiye, 1582.69 puan elde etmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekip, Haziran 2017’den bu yana en iyi FIFA derecesini elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 1 Haziran 2017’de de 25. basamakta yer almıştı.Güncel Erkekler Dünya Sıralaması – 19 Kasım 2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fifa-dunya-siralamasi-degisti-turkiyenin-yeri-aciklandi-1097791203.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101107571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39341a5c8504e9310fc7e21ebb86ba54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, fifa kulüpler dünya kupası, fifa dünya kupası, fifa dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası
fifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, fifa kulüpler dünya kupası, fifa dünya kupası, fifa dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi: Türkiye bir basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 25. sıraya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, 1582.69 puanla 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde elde ettiği başarılı sonuçların karşılığını aldı.
Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 25. basamağa yükseldi.
Milliler, elemelerde Bulgaristan’ı 2-0 yenip, dünya 1 numarası İspanya'yla 2-2 berabere kalarak dikkat çekti. Bu sonuçlarla Türkiye, 1582.69 puan elde etmeyi başardı.
Ay-yıldızlı ekip, Haziran 2017’den bu yana en iyi FIFA derecesini elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 1 Haziran 2017’de de 25. basamakta yer almıştı.
Güncel Erkekler Dünya Sıralaması – 19 Kasım 2025
1. İspanya
– 1877.18 puan (-3.58)
2. Arjantin
– 1873.33 puan (+0.90)
3. Fransa
– 1870.00 puan (+7.29)
4. İngiltere
– 1834.12 puan (+9.82)
5. Brezilya
– 1760.46 puan (+1.61)
6. Portekiz
– 1760.38 puan (-17.62)
7. Hollanda
– 1756.27 puan (-3.69)
8. Belçika
– 1730.71 puan (-9.30)
9. Almanya
– 1724.15 puan (+10.85)
10. Hırvatistan
– 1716.88 puan (+6.73)
11. Fas
– 1713.12 puan (+3.01)
12. İtalya
– 1702.06 puan (-15.09)
13. Kolombiya
– 1701.30 puan (+5.58)
14. ABD
– 1681.88 puan (+8.39)
15. Meksika
– 1675.75 puan (-6.77)
16. Uruguay
– 1672.62 puan (-4.95)
17. İsviçre
– 1654.69 puan (+1.37)
18. Japonya
– 1650.12 puan (+4.78)
19. Senegal
– 1648.07 puan (-2.54)
20. İran
– 1617.02 puan (-1.26)
21. Danimarka
– 1616.75 puan (-24.27)
22. Güney Kore
– 1599.45 puan (+5.53)
23. Ekvador
– 1591.73 puan (+2.01)
24. Avusturya
– 1585.51 puan (-1.47)
25. Türkiye
– 1582.69 puan (+12.51)
26. Avustralya
– 1574.01 puan (-10.01)
27. Kanada
– 1559.15 puan (+4.52)
28. Ukrayna
– 1557.47 puan (+2.11)
29. Norveç
– 1553.14 puan (+21.00)
30. Panama
– 1540.43 puan (+12.22)