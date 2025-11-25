'Böcek ailesi ilk değildi': Küçük Karan'ın ailesi açıklama yaptı

"Bazı kurumlar o anda harekete geçmiş olsaydı vefat eden Böcek ailesi de şu an yaşıyor olabilirdi. Bizim tek amacımız şikayetçi olduğumuzda başka kimselerin canının yanmamasıydı. DSS ilaçlama firması ve oğlumuzun kaldırıldığı hastaneden şikayetçi olduk. Fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı, bazı tutuklamalar yapıldı. Bu, biz yavrumuzu kaybettiğimizde de yapılabilirdi. Yapılmadı, yapılmadığı için de şu anda 4 kişilik bir aile vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine, çok üzgünüz. Aldığımız nefes canımızı yakıyor. 2 cihanda da ellerim onların yakasında. Bunlar bilinçli olarak insanları öldürüyorlar. Bizim olayımızdan haberdar oldukları halde bunlar 7 aydır ilaçlama yapmaya devam edip, can alıyorlar. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu bir cinayettir"