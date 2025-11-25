https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bocek-ailesi-ilk-degildi-kucuk-karanin-ailesi-aciklama-yapti--1101256744.html
'Böcek ailesi ilk değildi': Küçük Karan'ın ailesi açıklama yaptı
Fatih'te yaşamını yitiren Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın 18 Nisan'da başka bir ilaçlama yaptığı ve 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
'Böcek ailesi ilk değildi': Küçük Karan'ın ailesi açıklama yaptı
07:25 25.11.2025 (güncellendi: 07:30 25.11.2025)
Fatih'te yaşamını yitiren Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın 18 Nisan'da başka bir ilaçlama yaptığı ve 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatının kaybettiği basına yansımıştı. Karan'ın ailesi açıklama yaptı.
Fatih'te yaşamını yitiren Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın, daha önce benzer bir olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. 18 Nisan’da yapılan başka bir ilaçlamada, 3 yaşındaki Karan Yazıcı hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından aile basın açıklaması yaptı. Baba Şahin Yazıcı, “Bizim olayımızdan haberdar oldukları halde bunlar 7 aydır ilaçlama yapmaya devam edip, can alıyorlar. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu bir cinayettir” dedi.
Ailenin iddiasına göre firma hakkında gerekli önlemler alınmadı ve ihmaller zinciri ölümle sonuçlandı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Şahin Yazıcı, otopsi raporunun 2 ay önce çıktığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bazı kurumlar o anda harekete geçmiş olsaydı vefat eden Böcek ailesi de şu an yaşıyor olabilirdi. Bizim tek amacımız şikayetçi olduğumuzda başka kimselerin canının yanmamasıydı. DSS ilaçlama firması ve oğlumuzun kaldırıldığı hastaneden şikayetçi olduk. Fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı, bazı tutuklamalar yapıldı. Bu, biz yavrumuzu kaybettiğimizde de yapılabilirdi. Yapılmadı, yapılmadığı için de şu anda 4 kişilik bir aile vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine, çok üzgünüz. Aldığımız nefes canımızı yakıyor. 2 cihanda da ellerim onların yakasında. Bunlar bilinçli olarak insanları öldürüyorlar. Bizim olayımızdan haberdar oldukları halde bunlar 7 aydır ilaçlama yapmaya devam edip, can alıyorlar. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu bir cinayettir"