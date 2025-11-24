https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti--1101239589.html
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T13:16+0300
2025-11-24T13:16+0300
2025-11-24T13:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Zatişye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, ulaşım ve deniz limanı altyapı tesisleri, silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 152 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 345 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/szijjarto-bati-avrupalilar-bir-kez-daha-ukraynada-baris-anlasmasini-bozmayi-planliyor-1101237883.html
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cafe21f811bf9658f5e5ddfa6b1b9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:16 24.11.2025 (güncellendi: 13:22 24.11.2025)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Zatişye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, ulaşım ve deniz limanı altyapı tesisleri, silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 152 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 345 uçak tipi İHA’sını imha etti.