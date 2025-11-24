Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti--1101239589.html
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T13:16+0300
2025-11-24T13:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_072fd2ef3e6597a5552604482ad01bc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Zatişye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, ulaşım ve deniz limanı altyapı tesisleri, silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 152 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 345 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/szijjarto-bati-avrupalilar-bir-kez-daha-ukraynada-baris-anlasmasini-bozmayi-planliyor-1101237883.html
rusya
ukrayna
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/08/1100833303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cafe21f811bf9658f5e5ddfa6b1b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:16 24.11.2025 (güncellendi: 13:22 24.11.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Zaporojye Bölgesi’ndeki Zatişye yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1340 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, ulaşım ve deniz limanı altyapı tesisleri, silah depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 152 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 345 uçak tipi İHA’sını imha etti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: Batı Avrupalılar bir kez daha Ukrayna'da barış anlaşmasını bozmayı planlıyor
12:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала