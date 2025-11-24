https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/szijjarto-bati-avrupalilar-bir-kez-daha-ukraynada-baris-anlasmasini-bozmayi-planliyor-1101237883.html
Szijjarto: Batı Avrupalılar bir kez daha Ukrayna'da barış anlaşmasını bozmayı planlıyor
Szijjarto: Batı Avrupalılar bir kez daha Ukrayna'da barış anlaşmasını bozmayı planlıyor
24.11.2025
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planına Avrupa liderlerinin verdiği tepkiyi değerlendirdi.Szijjarto, “28 maddelik barış planı, Ukrayna'ya nihayet barışı getirmek için büyük bir fırsat, ancak ne yazık ki Batı Avrupalıların artık güçlerinin tükendiği ve bu barış anlaşmasını tekrar sabote etmeyi planladıkları görülüyor” diye yazdı.Avrupa'daki her siyasetçinin barış planını tam ve koşulsuz olarak desteklemesi gerektiğini söyleyen Macar diplomat, bunun insani ve sağduyulu düşüncelerin bir gereği olduğunu vurguladı.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
Szijjarto: Batı Avrupalılar bir kez daha Ukrayna'da barış anlaşmasını bozmayı planlıyor
12:38 24.11.2025 (güncellendi: 12:54 24.11.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Batı Avrupa ülkeleri liderlerinin Ukrayna ihtilafının barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını bir kez daha engellemeyi planladıklarını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu 28 maddelik barış planına Avrupa liderlerinin verdiği tepkiyi değerlendirdi.
Szijjarto, “28 maddelik barış planı, Ukrayna'ya nihayet barışı getirmek için büyük bir fırsat, ancak ne yazık ki Batı Avrupalıların artık güçlerinin tükendiği ve bu barış anlaşmasını tekrar sabote etmeyi planladıkları görülüyor” diye yazdı.
Avrupa'daki her siyasetçinin barış planını tam ve koşulsuz olarak desteklemesi gerektiğini söyleyen Macar diplomat, bunun insani ve sağduyulu düşüncelerin bir gereği olduğunu vurguladı.
Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.