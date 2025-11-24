https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/baltik-denizinde-nato-askeri-tatbikati-basladi-1101234013.html
Baltık Denizi’nde NATO askeri tatbikatı başladı
Baltık Denizi’nde NATO askeri tatbikatı başladı
Sputnik Türkiye
Baltık Denizi’nde bugün, Finlandiya Deniz Kuvvetleri öncülüğünde NATO askeri tatbikatı başladı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T11:40+0300
2025-11-24T11:40+0300
2025-11-24T11:36+0300
dünya
nato
baltık denizi
tatbikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101233356_0:315:560:630_1920x0_80_0_0_ced65c1d07f7b6c5b66aae1337be8dee.jpg
Freezing Winds 25 adını alan askeri manevralar, 24 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Finlandiya'nın güney kıyılarında, Takımada Denizi ve Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilecek.Tatbikata Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve ABD deniz kuvvetleri gemi ve personelinin yanı sıra, NATO’nun 1. Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Grubu katılacak.Toplamda yaklaşık 5 bin askeri personel ve yaklaşık 20 müttefik gemisinin yer alacağı tatbikatlara savaş uçakları, helikopterler ve deniz gözetleme uçakları da katılacak.Finlandiya Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, manevralar sırasında, deniz haberlerşme ve kritik altyapıları koruma, amfibi çıkarma sırasında savunma eylemleri ve kıyı kuvvetleriyle ortak deniz operasyonları konuları işlenecek.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abd-ve-ukrayna-baris-planinin-bircok-maddesinde-anlasmaya-vardi-1101231849.html
baltık denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101233356_0:263:560:683_1920x0_80_0_0_6df0a2c123caf5d2ac94c9ff95845e1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, baltık denizi, tatbikat
nato, baltık denizi, tatbikat
Baltık Denizi’nde NATO askeri tatbikatı başladı
Baltık Denizi’nde bugün, Finlandiya Deniz Kuvvetleri öncülüğünde NATO askeri tatbikatı başladı.
Freezing Winds 25 adını alan askeri manevralar, 24 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Finlandiya'nın güney kıyılarında, Takımada Denizi ve Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilecek.
Tatbikata Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve ABD deniz kuvvetleri gemi ve personelinin yanı sıra, NATO’nun 1. Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Grubu katılacak.
Toplamda yaklaşık 5 bin askeri personel ve yaklaşık 20 müttefik gemisinin yer alacağı tatbikatlara savaş uçakları, helikopterler ve deniz gözetleme uçakları da katılacak.
Finlandiya Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, manevralar sırasında, deniz haberlerşme ve kritik altyapıları koruma, amfibi çıkarma sırasında savunma eylemleri ve kıyı kuvvetleriyle ortak deniz operasyonları konuları işlenecek.
Finlandiya, İsveç ile birlikte 4 Nisan 2023'te NATO'ya katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin ittifaka katılımının ulusal çıkarlarını korumak açısından anlamsız olduğunu belirterek, “Şimdi Rus birlikleri ve silah sistemleri sınırlarında belirecek” dedi.
Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.