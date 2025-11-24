Baltık Denizi’nde NATO askeri tatbikatı başladı

Türkiye
11:40 24.11.2025
© Fotoğraf : Finlandiya Deniz KuvvetleriFreezing Winds 25 tatbikatı
Baltık Denizi’nde bugün, Finlandiya Deniz Kuvvetleri öncülüğünde NATO askeri tatbikatı başladı.
Freezing Winds 25 adını alan askeri manevralar, 24 Kasım-4 Aralık tarihleri ​​arasında Finlandiya'nın güney kıyılarında, Takımada Denizi ve Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilecek.
Tatbikata Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Polonya ve ABD deniz kuvvetleri gemi ve personelinin yanı sıra, NATO’nun 1. Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Grubu katılacak.
Toplamda yaklaşık 5 bin askeri personel ve yaklaşık 20 müttefik gemisinin yer alacağı tatbikatlara savaş uçakları, helikopterler ve deniz gözetleme uçakları da katılacak.
Finlandiya Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, manevralar sırasında, deniz haberlerşme ve kritik altyapıları koruma, amfibi çıkarma sırasında savunma eylemleri ve kıyı kuvvetleriyle ortak deniz operasyonları konuları işlenecek.

Finlandiya, İsveç ile birlikte 4 Nisan 2023'te NATO'ya katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin ittifaka katılımının ulusal çıkarlarını korumak açısından anlamsız olduğunu belirterek, “Şimdi Rus birlikleri ve silah sistemleri sınırlarında belirecek” dedi.

Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
