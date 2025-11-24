https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/icardi-fenerbahce-derbisi-sorusuna-yanit-verdi-1101247749.html

Icardi, Fenerbahçe derbisi sorusuna yanıt verdi

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, 5. maçında Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la takım kaptanı... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

spor

mauro icardi

fenerbahçe

okan buruk

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi Okan Buruk ve kaptan Mauro Icardi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Icardi, hakkındaki eleştiriler ve fiziksel durumu hakkında konuşarak, ciddi bir sakatlığın ardından henüz tam olarak yüzde kaçında olduğunu bilmediğini söyledi. Arjantinli yıldız, “Son 10 senede hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Hep ağrılarla oynadım. Topuğumda, bileğimde sıkıntılar oluyor, iğneyle oynuyorum. Her gün çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum” dedi.'5 aydır kızlarımı göremiyordum'Özel hayatındaki sorunlara rağmen profesyonelliğini sürdürdüğünü belirten Arjantinli yıldız şöyle konuştu:'Benim işim goller atmak'Fenerbahçe maçı sorulduğunda Icardi, ''Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz'' dedi.

