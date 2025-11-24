https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/icardi-fenerbahce-derbisi-sorusuna-yanit-verdi-1101247749.html
Icardi, Fenerbahçe derbisi sorusuna yanıt verdi
Icardi, Fenerbahçe derbisi sorusuna yanıt verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 5. maçında Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la takım kaptanı Mauro Icardi, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi Okan Buruk ve kaptan Mauro Icardi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Icardi, hakkındaki eleştiriler ve fiziksel durumu hakkında konuşarak, ciddi bir sakatlığın ardından henüz tam olarak yüzde kaçında olduğunu bilmediğini söyledi. Arjantinli yıldız, “Son 10 senede hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Hep ağrılarla oynadım. Topuğumda, bileğimde sıkıntılar oluyor, iğneyle oynuyorum. Her gün çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum” dedi.'5 aydır kızlarımı göremiyordum'Özel hayatındaki sorunlara rağmen profesyonelliğini sürdürdüğünü belirten Arjantinli yıldız şöyle konuştu:'Benim işim goller atmak'Fenerbahçe maçı sorulduğunda Icardi, ''Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz'' dedi.
Icardi, Fenerbahçe derbisi sorusuna yanıt verdi
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, 5. maçında Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la takım kaptanı Mauro Icardi, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı öncesi Okan Buruk ve kaptan Mauro Icardi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Icardi, hakkındaki eleştiriler ve fiziksel durumu hakkında konuşarak, ciddi bir sakatlığın ardından henüz tam olarak yüzde kaçında olduğunu bilmediğini söyledi. Arjantinli yıldız, “Son 10 senede hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Hep ağrılarla oynadım. Topuğumda, bileğimde sıkıntılar oluyor, iğneyle oynuyorum. Her gün çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum” dedi.
'5 aydır kızlarımı göremiyordum'
Özel hayatındaki sorunlara rağmen profesyonelliğini sürdürdüğünü belirten Arjantinli yıldız şöyle konuştu:
Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum.
'Benim işim goller atmak'
Fenerbahçe maçı sorulduğunda Icardi, ''Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz'' dedi.