Sinop'ta berber dükkanına silahla saldırı: 'Motosikletlerine farklı plakalar takıp kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️'
Sinop'ta berber dükkanına silahla saldırı: 'Motosikletlerine farklı plakalar takıp kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️'

00:41 24.11.2025 (güncellendi: 00:42 24.11.2025)
© AA / Mehmet Futsiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA / Mehmet Futsi
Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlılarının yakalandığını duyurdu. Saldırıda berber yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, dün Sinop'un Ayancık ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
