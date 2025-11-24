https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/sinopta-berber-dukkanina-silahla-saldiri-motosikletlerine-farkli-plakalar-takip-kacmaya-calissalar-1101225793.html

Sinop'ta berber dükkanına silahla saldırı: 'Motosikletlerine farklı plakalar takıp kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️'

Sinop'ta berber dükkanına silahla saldırı: 'Motosikletlerine farklı plakalar takıp kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlılarının yakalandığını duyurdu. Saldırıda... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T00:41+0300

2025-11-24T00:41+0300

2025-11-24T00:42+0300

ali yerlikaya

sinop

bartın

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya, dün Sinop'un Ayancık ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/denizlide-yolcu-otobusu-ile-minibus-carpisti-cok-sayida-yarali-var-otobus-soforunun-durumu-agir-1101224474.html

sinop

bartın

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, sinop, bartın