Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var, otobüs şoförünün durumu ağır

Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var, otobüs şoförünün durumu ağır

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförünün durumunun ağır olduğu... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Denizli'nin Çal ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yol üzerindeki yön levhasını devirip refüje çıktı, sürüklenen minibüs de bir süre sonra refüjde durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Sağlık ekipleri kazada yaralanan 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.39 yolcunun bulunduğu otobüsün şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

