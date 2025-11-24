Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bati-medyasi-avrupa-trumpin-ukraynaya-destegi-kesmesine-hazirlaniyor-1101230045.html
Batı medyası: Avrupa, Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesmesine hazırlanıyor
Batı medyası: Avrupa, Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesmesine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ihtimaline hazırlandığı belirtildi. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T09:35+0300
2025-11-24T09:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa birliği
ab
abd
donald trump
ukrayna
rusya
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_428ade6813bd3cb282400fbdfa5720ab.jpg
Financial Times gazetesi, bir Avrupalı yetkiliden aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ihtimalinin açık olduğunu yazdı.Gazeteye konuşan kaynak, “Bu, açıkça hazırlandığımız bir senaryo” ifadesini kullandı.Donald Trump, bir gün önce, mevcut Ukrayna yönetimini nankör olarak nitelendirmişti. ‘Yönetim’ kelimesini tırnak içine alan ABD lideri, çatışmayı çözüme kavuşturma çabalarından mı yoksa Kiev'e sağlanan yardımlardan mı bahsettiğini belirtmemişti.Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'ya, desteklediği barış planını reddetmesi halinde askeri yardımı keseceği sinyalini verdiğini bildirmişti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/dhc-lideri-pusilin-kievdeki-yolsuzluk-skandalini-degerlendirdi-ukrayna-devletciliginin-sonu-olacak-1101229750.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f5aa8f375510d17aed4a21f726456256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, abd, donald trump, ukrayna, rusya, financial times
avrupa birliği, ab, abd, donald trump, ukrayna, rusya, financial times

Batı medyası: Avrupa, Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesmesine hazırlanıyor

09:35 24.11.2025 (güncellendi: 09:51 24.11.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ihtimaline hazırlandığı belirtildi.
Financial Times gazetesi, bir Avrupalı yetkiliden aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ihtimalinin açık olduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan kaynak, “Bu, açıkça hazırlandığımız bir senaryo” ifadesini kullandı.
Donald Trump, bir gün önce, mevcut Ukrayna yönetimini nankör olarak nitelendirmişti. ‘Yönetim’ kelimesini tırnak içine alan ABD lideri, çatışmayı çözüme kavuşturma çabalarından mı yoksa Kiev'e sağlanan yardımlardan mı bahsettiğini belirtmemişti.
Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'ya, desteklediği barış planını reddetmesi halinde askeri yardımı keseceği sinyalini verdiğini bildirmişti.

ABD’nin barış planı

Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.

Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’
08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала