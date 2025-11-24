https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bati-medyasi-avrupa-trumpin-ukraynaya-destegi-kesmesine-hazirlaniyor-1101230045.html

Batı medyası: Avrupa, Trump'ın Ukrayna'ya desteği kesmesine hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya desteği kesme ihtimaline hazırlandığı belirtildi. 24.11.2025

Financial Times gazetesi, bir Avrupalı yetkiliden aktardığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ihtimalinin açık olduğunu yazdı.Gazeteye konuşan kaynak, “Bu, açıkça hazırlandığımız bir senaryo” ifadesini kullandı.Donald Trump, bir gün önce, mevcut Ukrayna yönetimini nankör olarak nitelendirmişti. ‘Yönetim’ kelimesini tırnak içine alan ABD lideri, çatışmayı çözüme kavuşturma çabalarından mı yoksa Kiev'e sağlanan yardımlardan mı bahsettiğini belirtmemişti.Washington Post gazetesi, geçtiğimiz günlerde kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'ya, desteklediği barış planını reddetmesi halinde askeri yardımı keseceği sinyalini verdiğini bildirmişti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.

