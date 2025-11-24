https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/dhc-lideri-pusilin-kievdeki-yolsuzluk-skandalini-degerlendirdi-ukrayna-devletciliginin-sonu-olacak-1101229750.html
DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’
DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’
DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’
08:33 24.11.2025 (güncellendi: 09:29 24.11.2025)
Ukrayna'nın enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının barış girişimleri konuşulurken patlak verdiğine dikkat çeken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Batı'nın Vladimir Zelenskiy'e baskıyı artırdığını belirtti.
DHC lideri Denis Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’daki yolsuzluk skandalını değerlendirdi.
Ukrayna’da yaşananların şaşırtıcı olmadığını kaydeden Puşilin, “Ne yazık ki, 2014 yılında Kiev'de gerçekleşen darbeyi de yolsuzluk mümkün kıldı. Ancak gördüğümüz gibi, yolsuzluk aynı zamanda sonunu da oldukça olası kılıyor. Yani Ukrayna dediğimiz bu devletin sonunu” ifadesini kullandı.
Ukrayna'da olayların nasıl gelişeceğine dair birkaç olası senaryo olduğunu, ancak genel senaryo açık ve öngörülebilir olduğunu söyleyen DHC lideri, “Tüm bunların nasıl gelişeceğine kesinlikle Ukrayna karar vermeyecek” dedi.
‘Zelenskiy’in sonu utanç verici olacak’
Vladimir Zelenskiy'in tüm bu süreçlere doğrudan dahil olduğundan, tüm yolsuzluğu planlayıp koordine ettiğinden şüphe olmadığını vurgulayan Puşilin, “Bu belgelerin NABU'nun masasına mı yoksa NABU'yu yönetenler tarafından mı sunulacağını zaman gösterecek. Ama olaylar nasıl gelişirse gelişsin, Zelenskiy’in sonu kesinlikle utanç verici olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu materyallerin tam da şu anda ortaya çıkmasının, basında gördüğümüz, muhtemelen barış anlaşmalarına dair seçeneklerle aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu seçenekler ne kadar gerçekçi ayrı bir konu, ama tüm bunların aynı anda olmaları bence bir kasıt taşıyor. Zelensky'yi ne kadar zorlayacaklarını ve hangi etki mekanizmalarını kullanacaklarını zaman gösterecek. Batı'nın bu tür imkanlara sahip olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Kararın, ABD dahil en yüksek siyasi düzeyde alınacağına ve bu kararın nihai olacağına inanmaya daha meyilliyim. Zelenskiy'i tamamen köşeye sıkıştırıp sıkıştırmamak da muhtemelen biraz sonra verilecek bir karar.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.