DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’

DHC lideri Puşilin, Kiev’deki yolsuzluk skandalını değerlendirdi: ‘Ukrayna devletçiliğinin sonu olacak’

Ukrayna'nın enerji sektöründeki yolsuzluk skandalının barış girişimleri konuşulurken patlak verdiğine dikkat çeken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri... 24.11.2025

DHC lideri Denis Puşilin, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’daki yolsuzluk skandalını değerlendirdi.Ukrayna’da yaşananların şaşırtıcı olmadığını kaydeden Puşilin, “Ne yazık ki, 2014 yılında Kiev'de gerçekleşen darbeyi de yolsuzluk mümkün kıldı. Ancak gördüğümüz gibi, yolsuzluk aynı zamanda sonunu da oldukça olası kılıyor. Yani Ukrayna dediğimiz bu devletin sonunu” ifadesini kullandı.Ukrayna'da olayların nasıl gelişeceğine dair birkaç olası senaryo olduğunu, ancak genel senaryo açık ve öngörülebilir olduğunu söyleyen DHC lideri, “Tüm bunların nasıl gelişeceğine kesinlikle Ukrayna karar vermeyecek” dedi.‘Zelenskiy’in sonu utanç verici olacak’Vladimir Zelenskiy'in tüm bu süreçlere doğrudan dahil olduğundan, tüm yolsuzluğu planlayıp koordine ettiğinden şüphe olmadığını vurgulayan Puşilin, “Bu belgelerin NABU'nun masasına mı yoksa NABU'yu yönetenler tarafından mı sunulacağını zaman gösterecek. Ama olaylar nasıl gelişirse gelişsin, Zelenskiy’in sonu kesinlikle utanç verici olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.

