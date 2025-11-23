https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/vietnamda-sel-felaketi-can-kaybi-90a-ulasti-onlarca-kisi-kayip-1101212002.html

Vietnam'da sel felaketi: Can kaybı 90'a ulaştı, onlarca kişi kayıp

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağmur ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Vietnam Çevre Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a ulaştı. 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Ekim sonundan bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar, ülkenin güney ve orta kesimlerini vurdu. Popüler tatil bölgelerinin de arasında bulunduğu geniş bir alanda bir dizi sel felaketi yaşandı.Dak Lak eyaletinde durum kritikBakanlık açıklamasında, 16 kasımdan bu yana kaydedilen can kayıplarının 60'tan fazlasının dağlık orta kesimdeki Dak Lak eyaletinde olduğu belirtildi. Eyalette on binlerce evin sular altında kaldığı ifade edildi. Devlet medyasının aktardığına göre, geçen hafta ordu, polis ve diğer güvenlik güçlerinin de seferber olduğu kurtarma ekipleri, Gia Lai ve Dak Lak eyaletlerinde botlarla ulaştıkları bölgelerde, yüksek su seviyesi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için pencereleri ve çatıları kırarak müdahale etti.Ekonomik kayıp 341 milyon doları aştıVietnam'ın afet ajansının daha önce yaptığı açıklamada, 235 binden fazla evin sular altında kaldığı ve yaklaşık 80 bin hektar tarım arazisinin hasar gördüğü bildirilmişti.Hükümetin tahminlerine göre, sellerin ekonomide neden olduğu zarar şimdiden 8.98 trilyon Dong (341 milyon dolar) civarında. Ulusal istatistik ofisinin verilerine göre, ocak-ekim ayları arasında aşırı hava olayları Vietnam'da 279 kişinin ölümüne veya kaybolmasına neden olurken, 2 milyar doların üzerinde maddi hasara yol açtı.

