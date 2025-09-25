Süper Tayfun Ragasa Çin kıyılarını vurdu, Vietnam için alarm verildi

Tayfun Ragasa, 2025 yılının en güçlü tropikal siklonlarından biri olarak geçerken, etkisini bölgede hissettirmeye devam ediyor.
Filipinler ve Tayvan’da onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Ragasa, hafta başında Çin’in güney kıyılarına ulaştı.
Meteoroloji verilerine göre Ragasa, Guangdong eyaletindeki Yangjiang kenti yakınlarında karaya çıktıktan sonra gücünü kısmen yitirerek tropik fırtına seviyesine indi.
Ancak şiddetli yağış ve fırtına dalgaları bölgedeki limanları kapattı, milyonlarca kişi tahliye edildi.
Hong Kong’da dev dalgalar sahil bölgelerini bastı, ulaşım aksadı ve yüzlerce kişi yaralandı.
Ragasa’nın batıya doğru ilerleyerek Vietnam kıyılarına yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.
Fırtınanın gücü azalırken bile sel, taşkın ve toprak kayması tehlikesi sürüyor. Vietnam’ın doğu sahilleri için acil hazırlık ve tahliye planları devrede.
Tayfunun etkilediği bölgelerde yerel yönetimler baraj kontrolleri, kıyı savunmaları ve yardım operasyonlarını artırmış durumda.
Uzmanlar, Ragasa’nın güzergahındaki ülkelerde önümüzdeki günlerde de aşırı yağış ve fırtına riski bulunduğunu vurguluyadı ve bölgedekileri uyardı.
