Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/1099660081.html
Süper Tayfun Ragasa Çin kıyılarını vurdu, Vietnam için alarm verildi
Süper Tayfun Ragasa Çin kıyılarını vurdu, Vietnam için alarm verildi
Sputnik Türkiye
Pasifik’te bu yılın en şiddetli tropikal siklonlarından biri olarak kaydedilen Süper Tayfun Ragasa, Filipinler ve Tayvan’ı sarsarak Çin’in güney kıyılarına... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T15:21+0300
2025-09-25T15:21+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
ragasa tayfunu
asya
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099658764_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_567ff2e65b0bad8025dda48b87987d95.jpg
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099658764_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_e6072b3b4698d8c5fd2f1b6029daa203.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, ragasa tayfunu, asya, asya & pasifik
фото, fotoğraf, fotoğraf, ragasa tayfunu, asya, asya & pasifik

Süper Tayfun Ragasa Çin kıyılarını vurdu, Vietnam için alarm verildi

15:21 25.09.2025
Abone ol
Pasifik’te bu yılın en şiddetli tropikal siklonlarından biri olarak kaydedilen Süper Tayfun Ragasa, Filipinler ve Tayvan’ı sarsarak Çin’in güney kıyılarına ulaştı. Şimdi zayıflayarak Vietnam yönüne ilerlerken sel, fırtına dalgası ve altyapı hasarı riski yüksek.
© AA / Man Hei Leung

Tayfun Ragasa, 2025 yılının en güçlü tropikal siklonlarından biri olarak geçerken, etkisini bölgede hissettirmeye devam ediyor.

Tayfun Ragasa, 2025 yılının en güçlü tropikal siklonlarından biri olarak geçerken, etkisini bölgede hissettirmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Man Hei Leung

Tayfun Ragasa, 2025 yılının en güçlü tropikal siklonlarından biri olarak geçerken, etkisini bölgede hissettirmeye devam ediyor.

© AA / Stringer

Filipinler ve Tayvan’da onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Ragasa, hafta başında Çin’in güney kıyılarına ulaştı.

Filipinler ve Tayvan’da onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Ragasa, hafta başında Çin’in güney kıyılarına ulaştı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Stringer

Filipinler ve Tayvan’da onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Ragasa, hafta başında Çin’in güney kıyılarına ulaştı.

© AA / Man Hei Leung

Meteoroloji verilerine göre Ragasa, Guangdong eyaletindeki Yangjiang kenti yakınlarında karaya çıktıktan sonra gücünü kısmen yitirerek tropik fırtına seviyesine indi.

Meteoroloji verilerine göre Ragasa, Guangdong eyaletindeki Yangjiang kenti yakınlarında karaya çıktıktan sonra gücünü kısmen yitirerek tropik fırtına seviyesine indi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Man Hei Leung

Meteoroloji verilerine göre Ragasa, Guangdong eyaletindeki Yangjiang kenti yakınlarında karaya çıktıktan sonra gücünü kısmen yitirerek tropik fırtına seviyesine indi.

© AA / Daniel Ceng

Ancak şiddetli yağış ve fırtına dalgaları bölgedeki limanları kapattı, milyonlarca kişi tahliye edildi.

Ancak şiddetli yağış ve fırtına dalgaları bölgedeki limanları kapattı, milyonlarca kişi tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Daniel Ceng

Ancak şiddetli yağış ve fırtına dalgaları bölgedeki limanları kapattı, milyonlarca kişi tahliye edildi.

© AA / Hong Kong Polisi

Hong Kong’da dev dalgalar sahil bölgelerini bastı, ulaşım aksadı ve yüzlerce kişi yaralandı.

Hong Kong’da dev dalgalar sahil bölgelerini bastı, ulaşım aksadı ve yüzlerce kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Hong Kong Polisi

Hong Kong’da dev dalgalar sahil bölgelerini bastı, ulaşım aksadı ve yüzlerce kişi yaralandı.

© AA / Hong Kong Polisi

Ragasa’nın batıya doğru ilerleyerek Vietnam kıyılarına yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.

Ragasa’nın batıya doğru ilerleyerek Vietnam kıyılarına yaklaşmakta olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Hong Kong Polisi

Ragasa’nın batıya doğru ilerleyerek Vietnam kıyılarına yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.

© AA / Hong Kong Polisi

Fırtınanın gücü azalırken bile sel, taşkın ve toprak kayması tehlikesi sürüyor. Vietnam’ın doğu sahilleri için acil hazırlık ve tahliye planları devrede.

Fırtınanın gücü azalırken bile sel, taşkın ve toprak kayması tehlikesi sürüyor. Vietnam’ın doğu sahilleri için acil hazırlık ve tahliye planları devrede. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Hong Kong Polisi

Fırtınanın gücü azalırken bile sel, taşkın ve toprak kayması tehlikesi sürüyor. Vietnam’ın doğu sahilleri için acil hazırlık ve tahliye planları devrede.

© AA / Hong Kong Polisi

Tayfunun etkilediği bölgelerde yerel yönetimler baraj kontrolleri, kıyı savunmaları ve yardım operasyonlarını artırmış durumda.

Tayfunun etkilediği bölgelerde yerel yönetimler baraj kontrolleri, kıyı savunmaları ve yardım operasyonlarını artırmış durumda. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Hong Kong Polisi

Tayfunun etkilediği bölgelerde yerel yönetimler baraj kontrolleri, kıyı savunmaları ve yardım operasyonlarını artırmış durumda.

© AA / Hong Kong Polisi

Uzmanlar, Ragasa’nın güzergahındaki ülkelerde önümüzdeki günlerde de aşırı yağış ve fırtına riski bulunduğunu vurguluyadı ve bölgedekileri uyardı.

Uzmanlar, Ragasa’nın güzergahındaki ülkelerde önümüzdeki günlerde de aşırı yağış ve fırtına riski bulunduğunu vurguluyadı ve bölgedekileri uyardı. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Hong Kong Polisi

Uzmanlar, Ragasa’nın güzergahındaki ülkelerde önümüzdeki günlerde de aşırı yağış ve fırtına riski bulunduğunu vurguluyadı ve bölgedekileri uyardı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала