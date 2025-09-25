Süper Tayfun Ragasa Çin kıyılarını vurdu, Vietnam için alarm verildi

Pasifik’te bu yılın en şiddetli tropikal siklonlarından biri olarak kaydedilen Süper Tayfun Ragasa, Filipinler ve Tayvan’ı sarsarak Çin’in güney kıyılarına ulaştı. Şimdi zayıflayarak Vietnam yönüne ilerlerken sel, fırtına dalgası ve altyapı hasarı riski yüksek.