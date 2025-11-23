Türkiye
Szijjarto: Avrupa'da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmek imkansız
Szijjarto: Avrupa'da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmek imkansız
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, uzun vadede Rusya'sız bir Avrupa güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Radyo Kossuth’a demecinde uzun vadeye dönük olarak Avrupa’da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu ifade etti.Szijjarto, “Uzun vadeye dönük olarak, Rusya'yı hesaba katmadan Avrupa'nın güvenliği ve güvenlik mimarisi hakkında konuşmak imkansız. Rusya dünyanın en büyük ülkesi ve nükleer bir güçtür, Avrupa güvenliğinin geleceğinin Rusya olmadan planlanabileceğini söyleyen herkes saçmalıyor" diye konuştu.Macar Bakan, Avrupalı ​​siyasetçilerin, 'hümanizm ve sağduyuya dayalı olarak' ABD'nin Ukrayna ile ilgili barış planını destekleyeceklerini umduğunu ifade etti.Szijjarto ayrıca, Rusya'nın sürekli ilerlediğini ve Ukrayna'nın zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, çözüm planını kabul etmenin Kiev'in çıkarına olduğunu sözlerine ekledi.
18:54 23.11.2025 (güncellendi: 19:00 23.11.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, uzun vadede Rusya'sız bir Avrupa güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Radyo Kossuth’a demecinde uzun vadeye dönük olarak Avrupa’da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu ifade etti.
Szijjarto, “Uzun vadeye dönük olarak, Rusya'yı hesaba katmadan Avrupa'nın güvenliği ve güvenlik mimarisi hakkında konuşmak imkansız. Rusya dünyanın en büyük ülkesi ve nükleer bir güçtür, Avrupa güvenliğinin geleceğinin Rusya olmadan planlanabileceğini söyleyen herkes saçmalıyor" diye konuştu.
Macar Bakan, Avrupalı ​​siyasetçilerin, 'hümanizm ve sağduyuya dayalı olarak' ABD'nin Ukrayna ile ilgili barış planını destekleyeceklerini umduğunu ifade etti.
Szijjarto ayrıca, Rusya'nın sürekli ilerlediğini ve Ukrayna'nın zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, çözüm planını kabul etmenin Kiev'in çıkarına olduğunu sözlerine ekledi.
