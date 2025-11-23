https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/szijjarto-avrupada-rusyasiz-guvenlik-mimarisinden-bahsetmek-imkansiz-1101222670.html
Szijjarto: Avrupa'da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmek imkansız
Szijjarto: Avrupa'da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmek imkansız
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, uzun vadede Rusya'sız bir Avrupa güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu belirtti. 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T18:54+0300
2025-11-23T18:54+0300
2025-11-23T19:00+0300
dünya
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
abd
ukrayna
barış planı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101066829_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_609fcc23d738675b47a6816f1fe62c36.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Radyo Kossuth’a demecinde uzun vadeye dönük olarak Avrupa’da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu ifade etti.Szijjarto, “Uzun vadeye dönük olarak, Rusya'yı hesaba katmadan Avrupa'nın güvenliği ve güvenlik mimarisi hakkında konuşmak imkansız. Rusya dünyanın en büyük ülkesi ve nükleer bir güçtür, Avrupa güvenliğinin geleceğinin Rusya olmadan planlanabileceğini söyleyen herkes saçmalıyor" diye konuştu.Macar Bakan, Avrupalı siyasetçilerin, 'hümanizm ve sağduyuya dayalı olarak' ABD'nin Ukrayna ile ilgili barış planını destekleyeceklerini umduğunu ifade etti.Szijjarto ayrıca, Rusya'nın sürekli ilerlediğini ve Ukrayna'nın zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, çözüm planını kabul etmenin Kiev'in çıkarına olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/szijjarto-abdnin-planindaki-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-herkes-icin-onemli-1101191081.html
macaristan
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101066829_54:0:1061:755_1920x0_80_0_0_d0c79fa7ff655013d9f258a53c51613d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, abd, ukrayna, barış planı, rusya
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, abd, ukrayna, barış planı, rusya
Szijjarto: Avrupa'da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmek imkansız
18:54 23.11.2025 (güncellendi: 19:00 23.11.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, uzun vadede Rusya'sız bir Avrupa güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Radyo Kossuth’a demecinde uzun vadeye dönük olarak Avrupa’da Rusya'sız güvenlik mimarisinden bahsetmenin imkansız olduğunu ifade etti.
Szijjarto, “Uzun vadeye dönük olarak, Rusya'yı hesaba katmadan Avrupa'nın güvenliği ve güvenlik mimarisi hakkında konuşmak imkansız. Rusya dünyanın en büyük ülkesi ve nükleer bir güçtür, Avrupa güvenliğinin geleceğinin Rusya olmadan planlanabileceğini söyleyen herkes saçmalıyor" diye konuştu.
Macar Bakan, Avrupalı siyasetçilerin, 'hümanizm ve sağduyuya dayalı olarak' ABD'nin Ukrayna ile ilgili barış planını destekleyeceklerini umduğunu ifade etti.
Szijjarto ayrıca, Rusya'nın sürekli ilerlediğini ve Ukrayna'nın zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, çözüm planını kabul etmenin Kiev'in çıkarına olduğunu sözlerine ekledi.