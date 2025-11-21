Szijjarto: ABD'nin planındaki 'Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması' herkes için önemli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/szijjarto-abdnin-planindaki-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-herkes-icin-onemli-1101191081.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin barış planında Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarının kaldırılmasının öngörülmesini... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik olarak önerdiği yeni barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Brüksel'de gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Szijjarto, planın en dikkat çeken unsurlarından birinin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içermesi olduğunu söyledi.Planın 'dünyayı bloklara ayırmak yerine ilişkilerin yeniden inşasına' hizmet ettiğini belirten Macar Bakan, “Bu bizim gibi ülkeler için iyi bir haber. Plan, yaptırımların kaldırılmasını ve Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edilmesini öngörüyor” dedi.Szijjarto sözlerini şöyle sürdürdü:Macar Bakan, savaşın sonuçlarının Avrupa’daki birçok ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, diyalog zemininde bir çözüme ulaşılmasının en yapıcı yaklaşım olacağını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

