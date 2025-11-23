Türkiye
Suya girip gözden kaybolmuştu: Cansız bedeni kıyıdan 5 metre uzakta bulundu
Suya girip gözden kaybolmuştu: Cansız bedeni kıyıdan 5 metre uzakta bulundu
Kastamonu'da bir erkeğin gölete girdikten sonra gözden kaybolduğu ihbarı sonrası yapılan aramalarda 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın cansız bedeni kıyıdan beş... 23.11.2025
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Yumurtacı Göleti'ne aracıyla gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olayın yaşandığı alana yönlendirildi. AFAD dalgıç ekibi suda yaptığı çalışmalarda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaştı.
19:43 23.11.2025
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
© AA / Semih Yüksel
Kastamonu'da bir erkeğin gölete girdikten sonra gözden kaybolduğu ihbarı sonrası yapılan aramalarda 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın cansız bedeni kıyıdan beş metre uzaklıkta bulundu.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Yumurtacı Göleti'ne aracıyla gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olayın yaşandığı alana yönlendirildi.
AFAD dalgıç ekibi suda yaptığı çalışmalarda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaştı.
