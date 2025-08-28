https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/fatihte-kotu-kokular-uzerine-mahalleli-polisi-aradi-dukkandaki-kuyudan-ceset-cikti-1098881459.html
Fatih'te kötü kokular üzerine mahalleli polisi aradı: Dükkandaki kuyudan ceset çıktı
Fatih'te kötü kokular üzerine mahalleli polisi aradı: Dükkandaki kuyudan ceset çıktı
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir mahallede kötü koku nedeniyle bir dükkan şikayet edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Fatih’te kötü koku ihbarı üzerine bir dükkanda yapılan incelemede, kuyudan erkek cesedi çıktı.Cibali Caddesi’nde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinden gelen kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri şikayette bulundu. Dükkana gelen polis ve itfaiye ekipleri kuyuda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D.’ye ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
