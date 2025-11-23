Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/bocek-ailesini-olduren-zehrin-alman-ogrenci-marlene-peterseni-olduren-ilaca-benzedigi-one-suruldu-1101215176.html
Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü
Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü
Sputnik Türkiye
Böcek ailesinin hayatını kaybettiği Fatih’teki bir otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T12:06+0300
2025-11-23T12:06+0300
türki̇ye
fatih
kadıköy
böcek ailesi
ilaçlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_826a483659c34348d5d7383ec679df63.jpg
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında detaylar gündem olmaya devam ediyor. Otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i geçen yıl öldürdüğü belirtilen tahtakurusu ilacının, olay yeri inceleme raporundaki tarifin birebir uyuştuğu öne sürüldü.Her iki tasvirde de ilacın bir tabak içine konularak, kum rengi toz şeklinde hazırlanması dikkat çekiyor. Bu benzerlik nedeniyle, söz konusu tarifin olayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Temizlik görevlisi ne demişti?Böcek ailesini öldüren odayı temizleyen görevlinin ifadesi şöyle:Alman öğrenci olayında ne olmuştu?Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir olay yeri inceleme raporu bulunuyor.İlaçlamanın ardından binaya giden polis ekipleri, birinci katta yapılan uygulamayı ayrıntılı şekilde inceleyerek kayıt altına aldı. Rapora göre evin banyosunda ve iki ayrı odasında, “beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler” tespit edildi. Bu tozun Fatih’teki otel odasını temizleyen görevlinin ifadesiyle birebir örtüştüğü öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/bocek-ailesini-olduren-ilaclama-sirketinin-daha-once-de-3-yasindaki-cocugun-olumune-neden-oldugu-1101201855.html
türki̇ye
fatih
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119417_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b3d16d3e53630eb4e3ca4672d81dab44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih, kadıköy, böcek ailesi, ilaçlama
fatih, kadıköy, böcek ailesi, ilaçlama

Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü

12:06 23.11.2025
© AAİstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA
Abone ol
Böcek ailesinin hayatını kaybettiği Fatih’teki bir otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i geçen yıl öldürdüğü belirtilen tahtakurusu ilacının, olay yeri inceleme raporundaki tarifin birebir uyuştuğu öne sürüldü.
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında detaylar gündem olmaya devam ediyor. Otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i geçen yıl öldürdüğü belirtilen tahtakurusu ilacının, olay yeri inceleme raporundaki tarifin birebir uyuştuğu öne sürüldü.
Her iki tasvirde de ilacın bir tabak içine konularak, kum rengi toz şeklinde hazırlanması dikkat çekiyor. Bu benzerlik nedeniyle, söz konusu tarifin olayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBöcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü
Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur

Temizlik görevlisi ne demişti?

Böcek ailesini öldüren odayı temizleyen görevlinin ifadesi şöyle:
“Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi ve beyaz plastik tabağa konulmuş. Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde ve cam kenarında toplamda 11-12 adet böcek ilaçları gördüm.”

Alman öğrenci olayında ne olmuştu?

Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir olay yeri inceleme raporu bulunuyor.
İlaçlamanın ardından binaya giden polis ekipleri, birinci katta yapılan uygulamayı ayrıntılı şekilde inceleyerek kayıt altına aldı.
Rapora göre evin banyosunda ve iki ayrı odasında, “beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler” tespit edildi. Bu tozun Fatih’teki otel odasını temizleyen görevlinin ifadesiyle birebir örtüştüğü öne sürüldü.
İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
TÜRKİYE
Böcek ai̇lesi̇ni̇ öldüren i̇laçlama şi̇rketi̇nin daha önce de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Dün, 12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала