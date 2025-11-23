Böcek ailesini öldüren zehrin Alman öğrenci Marlene Petersen’i öldüren ilaca benzediği öne sürüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/bocek-ailesini-olduren-zehrin-alman-ogrenci-marlene-peterseni-olduren-ilaca-benzedigi-one-suruldu-1101215176.html
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında detaylar gündem olmaya devam ediyor. Otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i geçen yıl öldürdüğü belirtilen tahtakurusu ilacının, olay yeri inceleme raporundaki tarifin birebir uyuştuğu öne sürüldü.Her iki tasvirde de ilacın bir tabak içine konularak, kum rengi toz şeklinde hazırlanması dikkat çekiyor. Bu benzerlik nedeniyle, söz konusu tarifin olayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Temizlik görevlisi ne demişti?Böcek ailesini öldüren odayı temizleyen görevlinin ifadesi şöyle:Alman öğrenci olayında ne olmuştu?Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir olay yeri inceleme raporu bulunuyor.İlaçlamanın ardından binaya giden polis ekipleri, birinci katta yapılan uygulamayı ayrıntılı şekilde inceleyerek kayıt altına aldı. Rapora göre evin banyosunda ve iki ayrı odasında, “beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler” tespit edildi. Bu tozun Fatih’teki otel odasını temizleyen görevlinin ifadesiyle birebir örtüştüğü öne sürüldü.
İstanbul Fatih’te bir otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi soruşturmasında detaylar gündem olmaya devam ediyor. Otel odasını temizleyen temizlik görevlisinin tarif ettiği karışım ile Alman öğrenci Marlene Petersen’i geçen yıl öldürdüğü belirtilen tahtakurusu ilacının, olay yeri inceleme raporundaki tarifin birebir uyuştuğu öne sürüldü.
Her iki tasvirde de ilacın bir tabak içine konularak, kum rengi toz şeklinde hazırlanması dikkat çekiyor. Bu benzerlik nedeniyle, söz konusu tarifin olayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.
Temizlik görevlisi ne demişti?
Böcek ailesini öldüren odayı temizleyen görevlinin ifadesi şöyle:
“Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi ve beyaz plastik tabağa konulmuş. Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde ve cam kenarında toplamda 11-12 adet böcek ilaçları gördüm.”
Alman öğrenci olayında ne olmuştu?
Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen, geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir olay yeri inceleme raporu bulunuyor.
İlaçlamanın ardından binaya giden polis ekipleri, birinci katta yapılan uygulamayı ayrıntılı şekilde inceleyerek kayıt altına aldı.
Rapora göre evin banyosunda ve iki ayrı odasında, “beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler” tespit edildi. Bu tozun Fatih’teki otel odasını temizleyen görevlinin ifadesiyle birebir örtüştüğü öne sürüldü.