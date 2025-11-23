https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/besiktas---samsunspor-macinda-sahaya-marti-girdi-1101222403.html
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya martı girdi
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş'la Samsunspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahaya bir martı girdi ve uzun süre oyunun... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T17:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101222213_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2c97c31ffa4cc2f35afeab90b039a440.jpg
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya giren martı oyunun durmasına neden oldu.Sahada uçamayan martı, oyuncular ve hakemler için kısa süreli zor anlar yaşattı. Taraftarlar ise beklenmedik misafir karşısında hem şaşkın hem de eğlenceli anlar yaşadı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101222213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1d909cab69094f43d60499ee03810fd.jpg
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş'la Samsunspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahaya bir martı girdi ve uzun süre oyunun durmasına neden oldu.
Sahada uçamayan martı, oyuncular ve hakemler için kısa süreli zor anlar yaşattı. Taraftarlar ise beklenmedik misafir karşısında hem şaşkın hem de eğlenceli anlar yaşadı.