Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya martı girdi

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş'la Samsunspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahaya bir martı girdi ve uzun süre oyunun... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya giren martı oyunun durmasına neden oldu.Sahada uçamayan martı, oyuncular ve hakemler için kısa süreli zor anlar yaşattı. Taraftarlar ise beklenmedik misafir karşısında hem şaşkın hem de eğlenceli anlar yaşadı.

