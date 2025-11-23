Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/besiktas---samsunspor-macinda-sahaya-marti-girdi-1101222403.html
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya martı girdi
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya martı girdi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş'la Samsunspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahaya bir martı girdi ve uzun süre oyunun... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T17:57+0300
2025-11-23T17:57+0300
spor
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
samsunspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101222213_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2c97c31ffa4cc2f35afeab90b039a440.jpg
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya giren martı oyunun durmasına neden oldu.Sahada uçamayan martı, oyuncular ve hakemler için kısa süreli zor anlar yaşattı. Taraftarlar ise beklenmedik misafir karşısında hem şaşkın hem de eğlenceli anlar yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/besiktasta-rafa-silva-antremana-katilmadi-mr-cekilecek-1101092546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101222213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1d909cab69094f43d60499ee03810fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, samsunspor
maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, samsunspor

Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya martı girdi

17:57 23.11.2025
© AA / Serhat ÇağdaşBeşiktaş Samsunspor maçı martı
Beşiktaş Samsunspor maçı martı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş'la Samsunspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahaya bir martı girdi ve uzun süre oyunun durmasına neden oldu.
Beşiktaş - Samsunspor maçında sahaya giren martı oyunun durmasına neden oldu.
Sahada uçamayan martı, oyuncular ve hakemler için kısa süreli zor anlar yaşattı. Taraftarlar ise beklenmedik misafir karşısında hem şaşkın hem de eğlenceli anlar yaşadı.
Rafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
SPOR
Beşiktaş'ta Rafa Silva antremana katılmadı: MR çekilecek
18 Kasım, 14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала