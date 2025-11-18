Türkiye
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/besiktasta-rafa-silva-antremana-katilmadi-mr-cekilecek-1101092546.html
Beşiktaş'ta Rafa Silva antremana katılmadı: MR çekilecek
Beşiktaş'ta Rafa Silva antremana katılmadı: MR çekilecek
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları sürerken Portekizli futbolcu Rafa Silva antremana katılmadı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T14:49+0300
2025-11-18T14:49+0300
spor
beşiktaş
rafa silva
sergen yalçın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085231246_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_2fb6bfc83df3f1c492eb04883602127f.jpg
Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva, bugünkü antremanlara katılmadı. Silva, 'bel ağrısı' olduğunu belirtirken, oyuncu bugün hastanede MR görüntülemesine girecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu belirterek çalışmaya katılmadı. Portekizli oyuncu, bugün MR görüntülemesine girecek.Rafa Silva krizi yaşanıyorBaşkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” çıkışı sonrası ayrılık talebi, transfer iddiaları ve disiplinsiz tavırlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Silva'nın menajerlik şirketi ise Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurmuştu. Açıklamada "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır" ifadeleri yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/besiktasta-rafa-silva-krizi-kulubu-tehdit-ediyor-kimse-saygisizlik-yapamaz-1101029660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085231246_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_b8b84ffe383ac09401d0bc13a9c9f9a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, rafa silva, sergen yalçın
beşiktaş, rafa silva, sergen yalçın

Beşiktaş'ta Rafa Silva antremana katılmadı: MR çekilecek

14:49 18.11.2025
© AA / Erhan ElaldıRafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da
Rafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AA / Erhan Elaldı
Abone ol
Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları sürerken Portekizli futbolcu Rafa Silva antremana katılmadı.
Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva, bugünkü antremanlara katılmadı. Silva, 'bel ağrısı' olduğunu belirtirken, oyuncu bugün hastanede MR görüntülemesine girecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu belirterek çalışmaya katılmadı. Portekizli oyuncu, bugün MR görüntülemesine girecek.

Rafa Silva krizi yaşanıyor

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” çıkışı sonrası ayrılık talebi, transfer iddiaları ve disiplinsiz tavırlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Silva'nın menajerlik şirketi ise Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurmuştu. Açıklamada "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır" ifadeleri yer almıştı.
Rafa Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
SPOR
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: 'Kulübü tehdit ediyor, kimse saygısızlık yapamaz'
15 Kasım, 15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала