Beşiktaş'ta Rafa Silva antremana katılmadı: MR çekilecek

Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları sürerken Portekizli futbolcu Rafa Silva antremana katılmadı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva, bugünkü antremanlara katılmadı. Silva, 'bel ağrısı' olduğunu belirtirken, oyuncu bugün hastanede MR görüntülemesine girecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu belirterek çalışmaya katılmadı. Portekizli oyuncu, bugün MR görüntülemesine girecek.Rafa Silva krizi yaşanıyorBaşkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” çıkışı sonrası ayrılık talebi, transfer iddiaları ve disiplinsiz tavırlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Silva'nın menajerlik şirketi ise Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurmuştu. Açıklamada "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır" ifadeleri yer almıştı.

