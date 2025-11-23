Bakan Yerlikaya: Aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/bakan-yerlikaya-aracin-onunu-kesmeye-calisan-suruculere-caydirici-cezalar-geliyor-1101217287.html
23.11.2025
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişi yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek, bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek." ifadesini kullandı.İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini duyurarak Sarıyer'de yaşanan bir ön kesme olayıyla ilgili "Araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız" dedi.
"İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."