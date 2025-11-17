Türkiye
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı'
Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önüne gereçerk peş peşe kaza yaptırmaya çalışan sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsü E.D'nin yaptığı davranışın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.Yerlikaya, trafiğin kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı, sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı bir yer olmadığını belirtti. Olaya ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" ifadesini kullandı.Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulanacağını bildirerek, şunları kaydetti:
00:10 17.11.2025 (güncellendi: 00:28 17.11.2025)
Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önüne gereçerk peş peşe kaza yaptırmaya çalışan sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürücüyle ilgili "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsü E.D'nin yaptığı davranışın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Yerlikaya, trafiğin kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı, sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı bir yer olmadığını belirtti.
Olaya ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" ifadesini kullandı.
Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulanacağını bildirerek, şunları kaydetti:
"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."
