Fenerbahçe Divan Toplantısı'nda gerginlik: 'Böyle söylediysek şerefsizim, söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a yönelik, 'Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç'un konuşması sonrasında kürsüye gelerek, Koç'a yönelik, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali. Ama hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun, vurma. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim, arkadaşlarım da demedi, böyle söylediysek şerefsizim. Ama söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir." diyerek sözlerine başladı.Biz hiç kimseye düşman değiliz Fenerbahçe'ye hayatını verdiğini, hapis yattığı için de gocunmadığını vurgulayan Yıldırım "Pencere bile yoktu ama şikayetçi değildim. Geçen sene, çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Biz kimseye düşman değiliz. 20 sene bu kulübe hizmet ettik. Bugün biraz gerçekleri anlatacağım. Bugün burada bunu satalım dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Ankara İncek'te, 32 dönüm arsa aldık. Nihat Özdemir, Nihat Özbağ gibi bütün arkadaşlar para verip kulübe hibe ettik." açıklamasında bulundu.3 Temmuz hepimizin anıtıdır ve bu kulübün duruşudurSeçimden önce bazı maddeleri veto edeceğini söylediğini ama kimseye çağrı yapmadığını belirten Yıldırım, Murat Salar'ın olağanüstü genel kurulda kongre üyelerinin oylarına sunulacak maddelerle ilgili yaptığı açıklamalara da değindi.Kulübün mallarının satıldığının altını çizen Aziz Yıldırım, "Hepsini ben aldım. Bazılarını kulübün parasıyla, bazılarını arkadaşlarımızın paralarıyla aldık. '632 milyon avro borç bıraktın' dediler. En son Hamdi Akın burada 347 milyon Avro dedi. 632'den 347'ye nasıl düştük ya. Sadettin Saran ve arkadaşları sizlerden ricam, 2018'de Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu kulübü ne kadar borçla bıraktı, aktifinde ne kadar mal vardı, bunu da tespit edin, rica ediyorum. Bu maddeler geçmezse kulüp batar deniliyor. 100 yıllık kulüp burası ne badireler atlattı. Hangi başkanları hapse atmışlar, 30'larda kulübün başına neler gelmiş. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır, en son da 3 Temmuz'da ayakta kalmıştır. 3 Temmuz, bu ülkeye yapılan operasyonun başlangıcıdır. 3 Temmuz'u iyi anlayın, devleti ortadan kaldırmaya yönelik bir süreçtir. 3 Temmuz hepimizin anıtıdır ve bu kulübün duruşudur." diye konuştu."8 tane villa vardı sattınız, Suadiye'de 2 ev vardı sattınız"Kendilerinin görevde olduğu dönemde Murat Ülker ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:Kendisinin 2013 yılında genel kuruldan yetki aldığını söyleyen Yıldırım, "Yetki aldıktan sonra Fenerbahçe'nin malını satmadım. 550 dönüme yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde 200 milyon doların üzerinde." ifadelerini kullandı.Göreve gelen yönetimlerin de arsa alıp kulübe bırakmasını istediğini dile getiren Yıldırım, "Ben 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Üniversiteyi, Medicana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz, bilen var mı? İncek arsası var. Kulübe yazı yazdım, 'Eğer satıyorsanız ben almaya hazırım.' dedim. Burayı kiraya vereceklerine dair cevap geldi. Hangi şartlarda verdiniz? Fenerbahçe'nin menfaatine bir şey varsa biz niye karşı çıkalım. 8 tane villa vardı sattınız, Suadiye'de 2 ev vardı sattınız. Niye sattınız, kaça sattınız. Ben de bunlardan dolayı bu maddeleri şahsen veto edeceğimi söyledim." açıklamasını yaptı.Görevde olduğu dönemde 1 milyon üye projesi kapsamında Edirne'de yüzde 90'ı biten inşaat yaptıklarını, kalan yüzde 10'luk bölümün tamamlanmadığını söyleyen Yıldırım, "Orayı yapmaya talibim. Ben yapıp kulübe hediye edeceğim. Hatta Kayseri Erciyes'te temeli atılmış, yarım kalan yerimiz var. Antalya'da yapılmış hazır yer var. Verin derneklere işletsinler, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilemeyen yer var, inceleyin. Gerekiyorsa dışarıdan gücümüz yettiğince yapalım." ifadelerini kullandı.Kayışdağı'nı satalım ve borcu kapatalımSadettin Saran yönetimine sermaye artırımı yapıp yapmayacaklarını soran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Sermaye artırımı yapmayın demiyoruz, 'yapacağız' deyin ve izin alın. Bu hafta içinde bunları yapıp kongrede anlatın. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen konulara karşıyız. Sizi tenkit etmiyorum çünkü yenisiniz. Ama 25 Ekim'de muhakkak borç durumunu ortaya koyun, koymazsanız günahı sizin boynunuzda kalır. 2018'i de çıkarın, rica ediyorum. Bir çalışma yapın. Mesela basketbolun geliri ne kadar, gideri ne kadar, bu balansı nasıl sağlayacağız. Bunu sağlarsanız kulübe en büyük iyiliği sağlarsınız. Amatörlere ben çok önem verdim, destek oldum. Ama Türkiye'nin şartlarına da bakılarak bunların revize edilmesi lazım. Bu karar size ait. Çok konu var ama başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ataşehir'i yapalım, Kayışdağı'nı da satalım ve borcu kapatalım. Bir de Sadettin Bey, siz kongrede bir laf ettiniz, 'Siz locada FETÖ'cülerle otururken ben ifade veriyordum.' dediniz. Ben o dönem hapisteydim. Bunu da bir açarsanız sevinirim."Gerginlik çıktı, üyeler salondan çıkarıldıFenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında Ankara İncek ve İstanbul Kayışdağı'nda bulunan arsalarla ilgili gerginlik yaşandı. Yıldırım'ın sözlerine itiraz eden Akın'a eski başkan Yıldırım, "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan" dedi. Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi.

