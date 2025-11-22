Türkiye
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 99-87 yendi
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 99-87 yendi
Fenerbahçe BEKO, zorlu Belgrad deplasmanında Partizan’ı 99-87 mağlup ederek EuroLeague’de 7. galibiyetini aldı. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
EuroLeague'nin 12. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Partizan'a konuk oldu.Maça 9-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, ilk sayısını 5 dakika 53 saniye sonra bulan Partizan karşısında ilk periyodu 24-11 önde geçti.Partizan üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışsa da Fenerbahçe kritik üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak son periyoda üstün girdi. Bitime dört dakika kala fark 15 sayıya çıkarken, sarı lacivertli ekip mücadeleyi 99-87 kazanmayı başardı.
00:49 22.11.2025
Fenerbahçe BEKO, zorlu Belgrad deplasmanında Partizan’ı 99-87 mağlup ederek EuroLeague’de 7. galibiyetini aldı.
EuroLeague'nin 12. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Partizan'a konuk oldu.
Maça 9-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, ilk sayısını 5 dakika 53 saniye sonra bulan Partizan karşısında ilk periyodu 24-11 önde geçti.
Partizan üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışsa da Fenerbahçe kritik üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak son periyoda üstün girdi.
Bitime dört dakika kala fark 15 sayıya çıkarken, sarı lacivertli ekip mücadeleyi 99-87 kazanmayı başardı.
