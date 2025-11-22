https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/fenerbahce-beko-partizani-99-87-yendi-1101199141.html
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 99-87 yendi
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 99-87 yendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe BEKO, zorlu Belgrad deplasmanında Partizan’ı 99-87 mağlup ederek EuroLeague’de 7. galibiyetini aldı. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T00:49+0300
2025-11-22T00:49+0300
2025-11-22T00:49+0300
spor
belgrad
fenerbahçe beko
partizan
maç
maç yayını
tarihi maç
basket
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
basketbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101198967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7b1b02404bbeb78774e7f496da1301b.jpg
EuroLeague'nin 12. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Partizan'a konuk oldu.Maça 9-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, ilk sayısını 5 dakika 53 saniye sonra bulan Partizan karşısında ilk periyodu 24-11 önde geçti.Partizan üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışsa da Fenerbahçe kritik üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak son periyoda üstün girdi. Bitime dört dakika kala fark 15 sayıya çıkarken, sarı lacivertli ekip mücadeleyi 99-87 kazanmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/12-dev-adam-avrupa-basketbol-sampiyonasinda-ikinci-oldu--1099361446.html
belgrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101198967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30b2e8dc023cdc97bd988f9f7467b1bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belgrad, fenerbahçe beko, partizan, maç, maç yayını, tarihi maç, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol
belgrad, fenerbahçe beko, partizan, maç, maç yayını, tarihi maç, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol
Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 99-87 yendi
Fenerbahçe BEKO, zorlu Belgrad deplasmanında Partizan’ı 99-87 mağlup ederek EuroLeague’de 7. galibiyetini aldı.
EuroLeague'nin 12. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Partizan'a konuk oldu.
Maça 9-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, ilk sayısını 5 dakika 53 saniye sonra bulan Partizan karşısında ilk periyodu 24-11 önde geçti.
Partizan üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışsa da Fenerbahçe kritik üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak son periyoda üstün girdi.
Bitime dört dakika kala fark 15 sayıya çıkarken, sarı lacivertli ekip mücadeleyi 99-87 kazanmayı başardı.