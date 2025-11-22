https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/25-kisi-zehirlenmisti-sislideki-restoranin-adi-aciklandi-1101200499.html
25 kişi 'zehirlenmişti': Şişli'deki restoranın adı açıklandı
İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren “Ovada Kebap” restoranı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekiplerinin denetimi sonrası tekrar mühürlendi. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
Şişli’de ‘Ovada Kebap’ adlı restoran, yeniden mühürlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki işletmeye gelerek gıda ürünlerinden numune aldı; zabıta ise numune işlemlerinin ardından mekânı kapattı.Restoranın daha önce üç kez mühürlendiği, son mühürlemenin 5 Kasım’da yapıldığı öğrenildi.25 kişi hastanelik olduAynı restorandan yemek yedikten sonra 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu İstanbul İl Sağlık Müdürü duyurmuştu. Müdürlük, vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
