Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/25-kisi-zehirlenmisti-sislideki-restoranin-adi-aciklandi-1101200499.html
25 kişi 'zehirlenmişti': Şişli'deki restoranın adı açıklandı
25 kişi 'zehirlenmişti': Şişli'deki restoranın adı açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren “Ovada Kebap” restoranı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekiplerinin denetimi sonrası tekrar mühürlendi. 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T10:02+0300
2025-11-22T10:02+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
şişli
türkiye
haberler
zehirlenme
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082949707_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_5fe947b2ed5ccdb17f585c9cdf7e428d.jpg
Şişli’de ‘Ovada Kebap’ adlı restoran, yeniden mühürlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki işletmeye gelerek gıda ürünlerinden numune aldı; zabıta ise numune işlemlerinin ardından mekânı kapattı.Restoranın daha önce üç kez mühürlendiği, son mühürlemenin 5 Kasım’da yapıldığı öğrenildi.25 kişi hastanelik olduAynı restorandan yemek yedikten sonra 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu İstanbul İl Sağlık Müdürü duyurmuştu. Müdürlük, vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/meteoroloji-acikladi-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1101200160.html
türki̇ye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082949707_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5a8a0255063d77454a3258ac08b1efec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, şişli, türkiye, haberler, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
sağlık bakanlığı, şişli, türkiye, haberler, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi

25 kişi 'zehirlenmişti': Şişli'deki restoranın adı açıklandı

10:02 22.11.2025
© AA / Hakan NuralTicaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
© AA / Hakan Nural
Abone ol
İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren “Ovada Kebap” restoranı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekiplerinin denetimi sonrası tekrar mühürlendi.
Şişli’de ‘Ovada Kebap’ adlı restoran, yeniden mühürlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki işletmeye gelerek gıda ürünlerinden numune aldı; zabıta ise numune işlemlerinin ardından mekânı kapattı.
Restoranın daha önce üç kez mühürlendiği, son mühürlemenin 5 Kasım’da yapıldığı öğrenildi.

25 kişi hastanelik oldu

Aynı restorandan yemek yedikten sonra 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu İstanbul İl Sağlık Müdürü duyurmuştu. Müdürlük, vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
hava durumu derece - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала