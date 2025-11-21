https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bati-basini-abd-ukraynaya-silah-ve-istihbarat-destegini-kesmekle-tehdit-etti-1101190646.html
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteğini kesmekle tehdit etti
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteğini kesmekle tehdit etti
Reuters, Washington yönetiminin Ukrayna'ya yönelik baskısını artırarak, ABD'nin hazırladığı barış planına onay verilmemesi halinde Kiev'e yapılan silah ve istihbarat desteğini durdurma tehdidinde bulunduğunu aktardı.
Reuters haber ajansı, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna hükümeti üzerindeki baskıyı artırdığını ve önerilen barış planına onay verilmezse Kiev’e yapılan silah ve istihbarat desteğini kesebileceğini belirtti. Kaynaklara göre, ABD, Ukrayna’dan anlaşmayı ivedilikle imzalamasını bekliyor.Haberde, "Ukrayna, ABD’nin desteklediği Rusya ile uzlaşmaya dayalı barış anlaşmasını kabul etmesi yönünde, daha önceki müzakere turlarına kıyasla çok daha yoğun bir baskıyla karşı karşıya. Bu baskı, askeri yardım ve istihbarat paylaşımının durdurulacağı yönündeki açık tehditleri de içeriyor" ifadelerine yer verildi.Reuters’a konuşan kaynaklara göre Washington, Ukrayna’nın ABD tarafından hazırlanan planı gelecek perşembeye kadar imzalamasını istiyor.Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi, ABD’nin Vladimir Zelenskiy'den barış planını 27 Kasım’a kadar kabul etmesini beklediğini yazmıştı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Muhtemel plana göre Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgeleri ‘de facto’ olarak Rusya'ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahil olacak şekilde uluslararası tanıma söz konusu olacak. Ukrayna hükümeti, halihazırda kontrol altında tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgelerinden ordusunu çekecek. Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattı boyunca çatışmalar dondurulacak. Ukrayna, NATO üyeliğinden resmen vazgeçecek ve tarafsız, nükleersiz bir devlet olarak anayasasında bu durumu güvence altına alacak. NATO da Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğini ve bu ülkeye askeri birlik konuşlandırmayacağını taahhüt edecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.
SON HABERLER
Batı basını: ABD, Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteğini kesmekle tehdit etti
Reuters, Washington yönetiminin Ukrayna’ya yönelik baskısını artırarak, ABD'nin hazırladığı barış planına onay verilmemesi halinde Kiev’e yapılan silah ve istihbarat desteğini durdurma tehdidinde bulunduğunu aktardı.
