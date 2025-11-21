https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-ve-calisani-yeniden-gozaltina-alindi-1101178667.html
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun şüpheli şekilde hayatını kaybettiği Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı çıkarıldı. İki şüpheli gözaltına alındı.
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Böcek ailesi dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında, savcılığın talebi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.İki şüphelinin, çıkarılan karar doğrultusunda gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Tatile gelen aile yok olduAlmanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.Otel odasında yapılan incelemelerde, binada ilaçlama yapıldığı tespit edilmişti.7 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında polis ekipleri otelde detaylı inceleme yaptı. Ardından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık, şüpheliler H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K. ve Z.K. hakkında “taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçundan tutuklama talep etmiş, bir kişi için ise adli kontrol istemişti.Nöbetçi hakimlik kararında dosya seyri değişmişti.Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K., şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı vermişti.Otel sahibi H.O. ev hapsi, otel çalışanı R.B. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.Simitçi M.K. de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasındaydı.
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Böcek ailesi dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında, savcılığın talebi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İki şüphelinin, çıkarılan karar doğrultusunda gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Tatile gelen aile yok oldu
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.
Otel odasında yapılan incelemelerde, binada ilaçlama yapıldığı tespit edilmişti.
7 şüpheli gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında polis ekipleri otelde detaylı inceleme yaptı. Ardından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık, şüpheliler H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K. ve Z.K. hakkında “taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçundan tutuklama talep etmiş, bir kişi için ise adli kontrol istemişti.
Nöbetçi hakimlik kararında dosya seyri değişmişti.
Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K., şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı vermişti.
Otel sahibi H.O. ev hapsi, otel çalışanı R.B. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
Simitçi M.K. de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasındaydı.