Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-otel-sahibi-ve-calisani-yeniden-gozaltina-alindi-1101178667.html
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun şüpheli şekilde hayatını kaybettiği Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan otel... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T11:54+0300
2025-11-21T11:57+0300
türki̇ye
fatih
böcek ailesi
almanya
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975730_119:0:1628:849_1920x0_80_0_0_af0701bbfcbc11b0ba0c7e7692ca0268.jpg
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Böcek ailesi dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında, savcılığın talebi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.İki şüphelinin, çıkarılan karar doğrultusunda gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Tatile gelen aile yok olduAlmanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.Otel odasında yapılan incelemelerde, binada ilaçlama yapıldığı tespit edilmişti.7 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında polis ekipleri otelde detaylı inceleme yaptı. Ardından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık, şüpheliler H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K. ve Z.K. hakkında “taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçundan tutuklama talep etmiş, bir kişi için ise adli kontrol istemişti.Nöbetçi hakimlik kararında dosya seyri değişmişti.Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K., şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı vermişti.Otel sahibi H.O. ev hapsi, otel çalışanı R.B. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.Simitçi M.K. de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasındaydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yargitay-olumle-sonuclanan-hatali-sollama-davasinda-cezayi-onadi-1101177254.html
türki̇ye
fatih
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975730_307:0:1439:849_1920x0_80_0_0_81915c34c62345bdbd0bcfa428c2f78b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih, böcek ailesi, almanya, zehirlenme
fatih, böcek ailesi, almanya, zehirlenme

Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı

11:54 21.11.2025 (güncellendi: 11:57 21.11.2025)
© AAFatih otel
Fatih otel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© AA
Abone ol
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun şüpheli şekilde hayatını kaybettiği Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama” kararı çıkarıldı. İki şüpheli gözaltına alındı.
Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği Böcek ailesi dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında, savcılığın talebi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İki şüphelinin, çıkarılan karar doğrultusunda gözaltına alındığı ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tatile gelen aile yok oldu

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet Böcek (6), rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.
Otel odasında yapılan incelemelerde, binada ilaçlama yapıldığı tespit edilmişti.

7 şüpheli gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında polis ekipleri otelde detaylı inceleme yaptı. Ardından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık, şüpheliler H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K. ve Z.K. hakkında “taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme” suçundan tutuklama talep etmiş, bir kişi için ise adli kontrol istemişti.
Nöbetçi hakimlik kararında dosya seyri değişmişti.
Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K., şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçundan tutuklama kararı vermişti.
Otel sahibi H.O. ev hapsi, otel çalışanı R.B. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
Simitçi M.K. de adli kontrolle serbest bırakılanlar arasındaydı.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
TÜRKİYE
Yargıtay, ölümle sonuçlanan hatalı sollama davasında cezayı onadı
11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала