Yargıtay, ölümle sonuçlanan hatalı sollama davasında cezayı onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İstanbul’da meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Karara göre, hatalı sollama yaparken önündeki motosiklete çarparak iki kişinin ölümüne neden olan sürücüye verilen “bilinçli taksirle öldürme” cezası kesinleşti.Meskun mahalde hız yaptı, motosiklete çarptıOlay, hız sınırının 30 kilometre olduğu meskun mahalde yaşandı. Araç sürücüsü, virajlı ve iki yönlü yolda ilerlerken önünde seyreden motosikleti sağından geçmek istedi. Hızını artıran sürücü, motosikletin sol arka kısmına temas etti.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu düşerek hayatını kaybetti.Mahkeme “bilinçli taksir” dediKazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi kapsamında “taksirle öldürme” suçundan dava açtı.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın:Mahkeme:Hem sanık hem aile itiraz ettiSanık avukatları, “bilinçli taksir şartlarının oluşmadığını” savunarak cezanın bozulmasını talep etti. Maktul yakınları ise cezanın artırılmasını isteyerek sanığın “olası kastla öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Dosya bu itirazlar üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne gönderildi.Yargıtay cezayı onadıYargıtay, hem sanığın hem maktul yakınlarının itirazlarını reddederek yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.Kararda, yargılama sürecindeki tüm işlemlerin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, sanığın eylemine uygun suç vasfının ve yaptırımların doğru belirlendiği vurgulandı.Böylece sürücüye verilen “bilinçli taksirle öldürme” cezası resmen kesinleşmiş oldu.

