Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerimiz, hastasına her branştan randevu alabiliyor, randevu sorununu büyük oranda çözdük
2025-11-21T12:21+0300
2025-11-21T12:21+0300
2025-11-21T12:21+0300
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.'Aile hekimleri gerektiğine randevu alabiliyor'Bakan Memişoğlu, değer bazlı ödeme sistemine geçtiklerini ve teşvik miktarlarını 3 katına çıkardıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'19 bin kişiye erken kanser tanısı koyduk'Memişoğlu, şunları kaydetti:'Primer sezaryen oranı düştü'Memişoğlu, "Normal Doğum Eylem Planı" sayesinde uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranının da düşüşe geçtiğini belirterek, "Bir yıl içinde primer sezaryen oranında 4,1 puan yani yüzde 12,3'lük düşüş sağladık. Bu başarı, 'Doğal olan normal doğumdur' ilkemizin sahada karşılık bulduğunun en somut göstergesidir. 3 bin 400 koordinatör ebemizle ve 1524 gebe okulumuzla anne adaylarını doğuma hazırlıyoruz. Anne adaylarımızı doğum hakkında bilgilendirmek için Annelik Yolculuğu Mobil Sağlık Uygulaması'nı geliştirdik ve kullanıma sunduk." diye konuştu.
türki̇ye
2025
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu ve aile hekimlerinin randevu bulma konusunda hastaya yardımcı olduklarını söyledi ve "Böylece randevu sorununu büyük oranda çözdük" dedi.
