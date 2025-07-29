MHRS'de yeni dönem başladı: "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulaması nedir, nasıl işler?

Vatandaş açısından baktığımızda bu sistem, aslında bizim de önerdiğimiz, dünyada birçok ülkede uygulanan bir yöntem. Amaç; gereksiz ikinci basamak başvurularını azaltmak. Türkiye’de sağlık kurumlarına başvuru oranı oldukça yüksek. 85 milyon nüfusa sahip bir ülkede, yıllık hekim başvurusu yaklaşık 1 milyara ulaşıyor. Bunun 400 milyonunu ise aile hekimleri yapıyor. Türkiye genelinde 30 bine yakın aile hekimi var. Ortalama olarak örneği İstanbul’da bir aile hekimi, olması gerekenin iki katı nüfusa hizmet veriyor. Bir süre öncesinde uzman hekimler için yüzde 5-10 oranında ek kontenjan açıldı. Aile hekimleri, uygun gördükleri hastaları doğrudan bu kontenjanlar üzerinden ilgili uzmana yönlendirebiliyor. Bu da süreci hızlandırıyor ve verimliliği artırıyordu. Açıkçası hasta açısından da olayın bu yönüyle biz de memnunuz. Ancak bu yeni uygulama bu durumu da sekteye uğratacak gibi görünüyor. Sağlık okuryazarlığı maalesef ülkemizde düşük. Vatandaşın sağlık yönünden bilinç düzeyi düşük olduğu için çok fazla hekim başvurusu oluyor, bunun önüne geçmek için genel olarak sağlık okuryazarlığını arttırmamız gerekiyor.